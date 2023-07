Trainingspause: Stoppschild für Bochums Top-Einkauf

Bei der ersten Trainings-Einheit war Bochums teuerster Einkauf noch nicht dabei. Wegen einer Verletzung am Schambein muss sich Moritz-Broni Kwarteng noch weiter gedulden.

Der Rahmen war schon ziemlich ungewöhnlich für Bochumer Verhältnisse: Beim ersten Training am Mittwoch Vormittag tummelten sich 1500 Besucher auf der Tribüne des Ruhrstadion, das war deutlich mehr als in vergangenen Jahren.

Den teuersten Einkauf des Sommers bekamen die VfL-Anhänger allerdings noch nicht auf dem Rasen zu sehen, Moritz-Broni Kwarteng absolvierte lediglich eine Einheit im Kraftraum. Wann er voll ins Mannschafts-Training einsteigen kann, ist noch ungewiss; Trainer Thomas Letsch sprach etwas vage von einer Schambeinverletzung.

Logisch, dass in einem solchen Fall vor allem Geduld hilft, auch wenn Kwarteng selbst natürlich darauf drängen würde, möglichst rasch mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen. Die Problematik jedenfalls bringt er aus Magdeburg mit, wo er als eminent wichtige Stütze im Abstiegskampf nahezu unverzichtbar war.

"In der Offensive ist er variabel einsetzbar"

Etwa eine Million Euro plus womöglich später fällig werdender Boni überweist Bochum an den 1. FC Magdeburg für den vielseitigen Offensivspieler. In 29 Zweitliga-Spielen gelangen ihm zehn Tore plus drei Assists; vor seiner Zeit bei den Magdeburgern, mit denen er im Sommer 2022 den Aufstieg in die 2. Liga schaffte, war der gebürtige Stuttgarter eine Zeit lang ohne Verein gewesen. Nun soll er in Bochum durchstarten und dürfte auch dank seiner Vielseitigkeit zu einer Bereicherung der Bochumer Offensive werden.

"Momo ist ein Spieler, der in der abgelaufenen Saison eine enorme Entwicklung genommen hat und vom Profil her ideal zum Castroper Straßenfußball passt", sagte Marc Lettau, Bochums Technischer Direktor, bei Kwartengs Vorstellung. "In der Offensive ist er variabel einsetzbar und aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit ein zusätzliches belebendes Element für unser Spiel."

Kwarteng also muss sich gedulden; insgesamt aber wertet Cheftrainer Thomas Letsch die Personalsituation zu Beginn der Vorbereitung als sehr zufriedenstellend. "Klar ist aber auch", so der Trainer, "dass der Kader sich nach beiden Seiten noch verändern wird". Bochum sucht momentan vordringlich für die Defensive: Ein Innenverteidiger soll noch kommen, gewiss auch ein Spieler für die linke Seite.

Am Dienstag steigt das erste Vorbereitungsspiel des VfL gegen den Drittligisten Kickers Emden in Gevelsberg, am 23. Juli beginnt das Trainingslager in Gais (Südtirol).