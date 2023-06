"Passt ideal zum Castroper Straßenfußball": Bochum verpflichtet Kwarteng

Der VfL Bochum hat Moritz Kwarteng unter Vertrag genommen, das teilte der Bundesligist am Donnerstag offiziell mit. Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt vom 1. FC Magdeburg und freut sich auf die neue Herausforderung Bundesliga.

Es hatte sich bereits angekündigt, nun ist der fünfte Sommer-Neuzugang des VfL Bochum fix: Aus Magdeburg kommt Moritz Kwarteng an die Castroper Straße, wo der Offensivallrounder einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschreibt. Details zu den Ablösemodalitäten sind nicht bekannt.

"Mit Moritz-Broni Kwarteng haben wir uns schon seit längerem intensiv beschäftigt, insofern ist es umso schöner, dass der Transfer nun vollzogen werden konnte", erklärt Marc Lettau, Technischer Direktor des VfL, in einer Stellungnahme des Vereins.

Kwarteng habe in der abgelaufenen Saison in Magdeburg eine "enorme Entwicklung" genommen und sei ein Spieler, der "vom Profil her ideal zum Castroper Straßenfußball passt". Lettau weiter: "Er ist in der Offensive variabel einsetzbar, verfügt über ein ausgeprägtes Box-to-Box-Play und ist aufgrund seiner Dynamik und Schnelligkeit ein zusätzlich belebendes Element für unser Spiel."

In der abgelaufenen Zweitliga-Saison stand er 29-mal für den FCM auf dem Rasen, darunter 24-mal als Stammkraft. Kwarteng erzielte dabei zehn Tore, gab drei Vorlagen und kam auf eine durchschnittliche kicker-Note von 3,06.

Bochum macht das Rennen gegen mehrere Bundesligisten

Mit seinen Leistungen hatte Kwarteng nicht nur den VfL, sondern auch weitere Bundesligisten wie Borussia Mönchengladbach oder den VfB Stuttgart sowie Klubs aus dem Ausland wie den FC Basel oder Lech Posen auf sich aufmerksam gemacht. Den Zuschlag hat nun Bochum bekommen.

"Die Bundesliga ist eine große Herausforderung, die riesige Begeisterung bei mir auslöst. Ich werde alles tun, um mit dem VfL dort erfolgreich zu sein", sagt Kwarteng, der sich "auf viele spannende Eindrücke" rund um das Team, die Stadt und das Stadion sowie die Fans freue.

Der gebürtige Stuttgarter, der im offensiven Mittelfeld sowie auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, wurde beim VfB Stuttgart, RB Leipzig und der TSG Hoffenheim ausgebildet. Nach vier Jahren beim Hamburger SV, bei dem er hauptsächlich in der Zweitvertretung zum Einsatz kam, wechselte Kwarteng im Januar 2022 nach Magdeburg. In insgesamt 43 Pflichtspielen für den FCM in der 2. und 3. Liga sowie im DFB- und Landespokal markierte er 13 Tore und zehn Vorlagen, zudem feierte er mit dem Verein 2022 den Aufstieg in die 2. Liga. Sein Vertrag in Magdeburg lief eigentlich noch bis 2024.