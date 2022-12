Trainingslager "etwas zu früh": Bremen reist ohne Agu nach Murcia

Der SV Werder Bremen bestreitet sein Wintertrainingslager ohne Felix Agu. Beschwerden mit der Patellasehne verhindern das Comeback in Spanien.

Felix Agu fehlt dem SV Werder Bremen im Trainingslager in Spanien. IMAGO/Nordphoto

Ein kleiner Rückschlag für die Hanseaten, bei denen vor Weihnachten noch die Hoffnung darauf bestand, mit Außenverteidiger Agu gen Süden zu fliegen. Nun ist klar, dass es für den 23-Jährigen zunächst bei Einzeleinheiten mit Reha-Trainer Marcel Abanoz bleibt. Weiterhin plagen den ehemaligen Osnabrücker Probleme an der Patellasehne, seit Anfang November setzen ihn diese bereits außer Gefecht.

Rückkehr ins Mannschaftstraining bleibt offen

"Für Felix kommt das Trainingslager in Spanien noch etwas zu früh. In Bremen kann er in Ruhe sein Programm fortsetzen, um schnellstmöglich wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen", begründete Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball, die Entscheidung.

Wann genau die Rückkehr in den regulären Trainingsbetrieb möglich ist, bleibt derweil offen. Fritz betonte, "nichts überstürzen" zu wollen und dem Schützling "die nötige Zeit" zu geben. Agu steht bereits seit 2020 bei den Bremern unter Vertrag und absolvierte in der laufenden Spielzeit drei Einsätze als Joker.