Trainingsauftakt mit Bonucci und Becker - aber ohne Knoche

Am Dienstag ging bei Union Berlin die Weihnachtspause zu Ende. Vom aktuellen Kader fehlte kaum ein Spieler.

Bis zum frühen Nachmittag trudelten fast alle Profis des 1. FC Union Berlin nach dem Urlaubsende wieder im Stadion An der Alten Försterei ein. Am zweiten Tag des Jahres 2024 stand die erste Trainingseinheit der Vorbereitung auf die Rückrunde an.

Präsident Dirk Zingler richtete vorab ein paar Worte an die Mannschaft, die Union trotz der akuten Abstiegsgefahr den Klassenerhalt bescheren soll.

Vier Akteure fehlen

Die nicht öffentliche Einheit konnten bis auf Robin Knoche, Robin Gosens, Danilho Doekhi und Aissa Laidouni alle Akteure des aktuellen Kaders absolvieren.

Abwehrchef Knoche fehlte erkrankt. Die Verteidiger Gosens und Doekhi sind nach ihren Verletzungen in der Hinrunde noch nicht wiederhergestellt. Der seit Ende Oktober ausfallende Doekhi konnte nach Vereinsangaben zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Mittelfeldmann Laidouni steht wegen seiner Teilnahme am Afrika-Cup mit Tunesien in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

Wechselkandidaten sind dabei

Pünktlich zum Aufgalopp erschienen auch die mutmaßlichen Wechselkandidaten Leonardo Bonucci und Sheraldo Becker wieder in Köpenick. Beide kamen gut gelaunt an. Defensivmann Bonucci wurde mit einem Vereinstransporter zum Stadion gebracht.

Testspiel gegen Bielefeld

Am Mittwochvormittag (10.30 Uhr) steht die einzige öffentliche Einheit in dieser Woche auf dem Programm. Am Samstag (15.30 Uhr) findet in der Alten Försterei das einzige Testspiel der kurzen Wintervorbereitung gegen Drittligist Arminia Bielefeld statt.

Die Spieler erwartet dann ein neuer Rasen. Nach dem Weihnachtssingen, zu dem auch 2023 wieder 28.500 Besucher geströmt waren, wird der Untergrund fast schon traditionell ausgetauscht.

Am Dienstagnachmittag wurde im Innenraum das letzte Grün entfernt. Bis zur Premiere am Samstag bleibt dem Rasen allerdings nur wenig Zeit, sich ordnungsgemäß zu legen.