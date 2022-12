Trainingsauftakt beim Jahn: Kapitän Gimber fehlt

Mit nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen ging der SSV in die Winterpause, die nun am Montag mit dem Trainingsstart beendet wurde. Beendet ist aber noch nicht die verletzungsbedingte Pause für Kapitän Benedikt Gimber.

"Benedikt Gimber wurde in dieser Woche genauso wie Scott Kennedy erfolgreich an der Schulter operiert", hieß es Anfang November von Regensburger Seite, nur Kennedy war auf dem Trainingsplatz zu finden. Der kanadische Verteidiger, der in dieser Saison bislang 13-mal auflief, drehte zumindest Runden, Gimber nicht. Der 25-Jährige fehlte noch.

Besser sah es bei Lasse Günther aus, der nach seiner Sprunggelenksverletzung zumindest teilweise wieder mit der Mannschaft trainieren konnte. Komplett dabei war Leon Guwara. "Die Verletzung war eine langwierige Geschichte. Jetzt kann ich wieder gut aufbauen", erklärte der Abwehrmann, der seit Ende August aufgrund einer Schultereckgelenksprengung pausieren musste, der "Mittelbayerischen Zeitung".

Die Verletztenliste beim Jahn wird kürzer, die Wintertransferperiode wird bei den Oberpfälzern wohl ruhig verlaufen. Zumal der neue Sport-Geschäftsführer Tobias Werner "total happy mit dem Kader" ist. "Von meiner Seite gibt es keinen Handlungsbedarf. Wir halten aber die Augen und Ohren offen", so Werner.