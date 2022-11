Werner: "Feuer und Flamme" für den Jahn

Vor drei Wochen hat Jahn Regensburg Tobias Werner vom FC Carl Zeiss Jena als neuen Geschäftsführer Sport verpflichtet. Heute stellte sich der 37-Jährige Ex-Profi vor.

Morgen, am 1. Dezember, tritt Tobias Werner die Nachfolge von Roger Stilz, der aus "persönlichen Gründen" um Auflösung seines Vertrages bat, als Geschäftsführer Sport bei Jahn Regensburg an. Zuletzt war Werner Sportdirektor beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena.

"Kein zu großer Schritt"

Den Sprung von der 4. in die 2. Liga hält er nicht für zu groß. "Ich bin der vollen Überzeugung, dass das kein zu großer Schritt ist", sagte Werner bei seiner Vorstellung beim SSV Jahn am heutigen Mittwoch.

Werner, der auch schon in der Geschäftsstelle des FC Augsburg gearbeitet hat, lief 127-mal in der Bundesliga (24 Tore) und 150-mal in der 2. Liga (25) für Augsburg, den VfB Stuttgart und den 1. FC Nürnberg auf.

Der Ex-Profi geht seine neue Aufgabe hoch motiviert an. "Ich habe totale Lust darauf, erfolgreich mit dem Jahn zu sein", so Werner, der seine neue Tätigkeit als "Riesenherausforderung, Riesenchance" bezeichnete.

"Den Jahn einen Tick weiterentwickeln"

"Ich war sofort Feuer und Flamme", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler. "Ich weiß um die große Herausforderung." Werner will mithelfen, "den Jahn einen Tick weiterzuentwickeln."

Nach dem spektakulären 4:5 beim 1. FC Heidenheim zum Hinrundenabschluss überwintern die Oberpfälzer auf Tabellenplatz 12. Nach der WM-Pause geht es am Samstag, 28. Januar 2023, um 13 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 weiter.

Werner tritt seinen Posten an der Seite des kaufmännischen Geschäftsführers Philipp Hausner offiziell am Donnerstag an. "Er passt wunderbar zu uns. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine Persönlichkeit gewonnen haben, die dem Jahn insgesamt und speziell der ersten Mannschaft weiterhelfen wird", so Regensburgs Aufsichtsratschef Hans Rothammer. Der Eindruck von Werner sei "herausragend gut" gewesen.

"Kooperations- und Kommunikationskompetenz"

"Nach unserer Überzeugung passt er insbesondere aufgrund seiner Persönlichkeits-, Kooperations- und Kommunikationskompetenz sowie seiner Erfahrung als Spieler und Sportdirektor sehr gut zum vakanten Aufgabengebiet", so Rothammer.

Wie der neue Geschäftsführer erzählte, haben die ehemaligen Sportchefs Stilz und Christian Keller bereits zur Aufgabe gratuliert.