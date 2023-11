Trainersuche vor dem Ende: Raul neuer Union-Coach?

Union befindet sich auf Trainersuche. Der ehemalige Top-Stürmer Raul könnte diese Lücke nun schon alsbald schließen.

Fünfeinhalb Jahre lang leitete Urs Fischer die Geschicke bei Union Berlin. Doch die erfolgreiche Ära des Schweizers ging vor kurzem aufgrund ausbleibender Ergebnisse zu Ende. Nun befinden sich die Eisernen auf Trainersuche. Und diese steht nun anscheinend kurz vor dem Ende. Der neue Coach soll am Sonntag bekannt gegeben werden. Nach kicker-Informationen verdichten sich die Gerüchte, dass es sich dabei um den ehemaligen Top-Stürmer und Weltstar Raul handelt.

Aktuell ist der Spanier noch als Hauptübungsleiter bei der U 23 von Real Madrid, RM Castilla genannt, aktiv. In der drittklassigen Primera Federacion rangiert er mit der zweiten Mannschaft auf dem elften Rang. Zuvor trainierte er diverse Jugendmannschaften der Königlichen. Im Profibereich war der 46-Jährige als Trainer bis dato noch nicht unterwegs.

Dafür kennt er sich in der Bundesliga bestens aus. Zwei Jahre ging Raul für den FC Schalke 04 (97 Spiele, 40 Treffer) auf Torejagd. Seine größten Erfolge feierte der Angreifer allerdings mit seinem Jugendverein Real Madrid (741 Spiele, 323 Treffer). Der Spanier würde insofern in das Stellenprofil von Union Berlin passen, weil er aufgrund seiner bemerkenswerten Spieler-Vita eine gewisse Reputation mitbringt und so wohl bei den Spielern auf Anhieb großen Respekt und Anerkennung genießen würde. Zudem spricht er neben spanisch auch deutsch und englisch. Die beiden Sprachen, die in der Kabine von Union hauptsächlich Vorrang haben.

Raul würde eine neue Ära einleiten, seine Verpflichtung aber ein Risiko bergen

Einerseits würde die Verpflichtung ein Risiko bergen, da Raul seine Trainerqualitäten noch nicht auf höchster Ebene unter Beweis stellen konnte. Anderseits würde er eine neue Ära einleiten, die dann vermutlich länger als nur bis zum Ende der Saison angestrebt wird. Und Konstanz wird in Köpenick bekanntlich groß geschrieben. Wegen seiner fehlenden Erfahrung: Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist das beste Beispiel dafür, dass diese nicht unbedingt notwendig ist, um Erfolg zu haben. Sondern das richtige Know-how und das Fingerspitzengefühl, aus der Mannschaft eine Einheit zu formen. Das dürfte Raul wohl mitbringen …