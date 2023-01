Rückkehrer Lloris patzt - Spurs setzen zwei Horrorserien fort

Die Tottenham Hotspur haben das neue Jahr mit einer weiteren Enttäuschung eröffnet. Durch ein verdientes 0:2 gegen Aston Villa verloren sie den vierten Platz - auch weil WM-Finalist Lloris entscheidend patzte.

Neues Jahr, alte Krise: Die Tottenham Hotspur sind ab sofort im Kampf um die Champions-League-Ränge nur noch in der Verfolgerrolle. Durch die 0:2-Heimniederlage gegen Aston Villa am Neujahrstag 2023 verloren die Spurs den vierten Platz an Manchester United, das an Silvester in Wolverhampton knapp gewonnen hatte. Und Liverpool, das wie United noch ein Spiel in der Hinterhand hat, liegt auch nur noch zwei Punkte zurück.

Weltmeister Martinez nur auf der Bank

Mit einem Knall eröffnete die Premier League nicht unbedingt das Jahr 2023. In einem ebenso unspektakulären wie ausgeglichenen Spiel hatte vor der Pause nur Kane eine wirklich dicke Gelegenheit, als er - bei einem von nur 14 Ballkontakten - nach Perisics Vorarbeit Olsen per Kopf schon bezwungen hatte, Young aber ebenfalls per Kopf vor der Linie klärte (40.). Olsen stand bei Villa zwischen den Pfosten, obwohl Weltmeister Martinez zurück im Kader war. Trainer Unai Emery wollte Argentiniens Nummer 1, die rund ums WM-Finale auf und neben dem Platz für Aufsehen gesorgt hatte, nach nur zwei Trainingseinheiten nicht sofort wieder aufbieten.

Bei den Spurs begann neben Weltmeister Romero und dem 21-jährigen Premier-League-Startelfdebütanten Bryan (für den angeschlagenen Kulusevski) erstmals seit der WM auch Stammkeeper Lloris - und der Finalist patzte beim Comeback: Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff wehrte Lloris einen Fernschuss von Douglas Luiz schwach nach vorne ab, und Watkins legte Buendia klug das Führungstor auf.

Wieder Rückstand, wieder zwei Gegentore

Damit lagen die Spurs auch im zehnten Pflichtspiel hintereinander in Rückstand - und bald sollte sich auch die zweite laufende Horrorserie fortsetzen: Während Perisic die einzige nennenswerte Ausgleichschance vergab (57.), vollstreckte Douglas Luiz McGinns Traumpass nach einem Ballverlust von Kane mit dem Außenrist zum 2:0 (73.). Zum siebten Mal hintereinander kassierte die Conte-Elf damit in der Premier League mindestens zwei Gegentore - neuer Vereinsnegativrekord.

Anders als am Boxing Day, als nach 0:2-Rückstand in Brentford noch ein Remis gelang, fand Tottenham danach nicht mehr zurück in die Partie. Symptomatisch, wie Son in der siebenminütigen Nachspielzeit ein Ball ins Seitenaus versprang. Mit der Bilanz von nur zwei Siegen aus den letzten sieben Ligaspielen gastieren die Spurs am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Crystal Palace - und als Tabellenfünfter.