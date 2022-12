Erst Denkzettel, dann Matchwinner: Rashford sorgt für United-Sieg

Erstmals seit April 2021 hat Manchester United fünf Pflichtspiele in Serie gewonnen. Matchwinner für die Red Devils war mit Rashford ein Mann, der zunächst eine Denkpause erhalten hatte.

In Sachen Aufstellung gab es bei den Gästen aus Manchester eine Überraschung: Der spätere Matchwinner Rashford saß wegen disziplinarischer Gründe zunächst nur auf der Bank. "Keine weiteren Details, unsere Regeln. Wir konzentrieren uns auf das Spiel, Alejandro Garnacho kommt in die erste Elf", sagte United-Coach Erik ten Hag vor der Begegnung trocken und richtete vollen Fokus auf die Wolverhampton Wanderers.

Sein Team kam auch gut ins Spiel - und verzeichnete die ersten beiden Topchancen: Casemiros abgefälschter Kopfball ging knapp drüber (6.), Garnacho konnte einen Riesenfehler von Nelson Semedo nicht nutzen. Der 18-Jährige scheiterte alleine vor Heimkeeper José Sa (16.). Ansonsten ging es in puncto Chancen vor der Pause eher ruhig zu, die Wolves spielten zwar munter mit, de Gea erlebte aber ruhige erste 45 Minuten. Und da Antonys Kopfball zu zentral geraten war (37.), ging es torlos in die Kabinen.

Ausgerechnet Rashford trifft

Auch nach der Pause war es kein Chancenfestival, immerhin prüften die Hausherren erstmals de Gea, der einen Freistoß von Ruben Neves parierte (58.). ManUnited tat sich lange offensiv schwer, bis ausgerechnet Rashford aus dem Nichts auftauchte: Der mit einem Denkzettel versehene Stürmer setzte sich wuchtig im Strafraum durch und vollendete aus kurzer Distanz (76.). Er gab also prompt die richtige Antwort auf die Streichung aus der ersten Elf.

Beinahe hätte Rashford einen Doppelpack geschnürt, aber sein zweiter Treffer zählte nicht, da er mit der Hand am Ball gewesen war (84.). So blieb es bis in die Schlussphase hinein eng - und beinahe hätten die Wolves noch ausgeglichen: Nach einer Ecke kam Jimenez zum Kopfball, doch de Gea entschärfte den zu zentralen Abschluss (90.+4).

Somit blieb es beim 1:0 für die Red Devils, die den fünften Pflichtspielsieg in Serie feierten. Für Wolves-Coach Lopetegui war es nach zwei Siegen zu Beginn die erste Niederlage. Weiter geht es für Wolverhampton am Mittwoch (21 Uhr) bei Aston Villa, Manchester United ist bereits am Dienstag (21 Uhr) gegen Bournemouth gefordert.