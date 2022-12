Zwei Faes-Eigentore in sieben Minuten retten Liverpool gegen Leicester

Der FC Liverpool hat das Jahr 2022 mit dem vierten Ligasieg in Serie beendet. Gegen Leicester drehten zwei Eigentore von Faes die Partie für die Reds.

Ohne den werdenden Vater Fabinho im Kader musste Jürgen Klopp, der nach dem 3:1-Sieg bei Aston Villa Elliott für den Brasilianer gebracht hatte, aber erstmal eine frühe kalte Dusche hinnehmen. Bereits in der vierten Minute klaffte ein riesiges Loch in dem Raum, den Fabinho in der Regel bespielt, und bat Dewsbury-Hall förmlich darum, ausgenutzt zu werden - was dieser dankend annahm. Während die Reds immer wieder Ungenauigkeiten einstreuten, präsentierte sich Leicester nach dem 0:3 gegen Newcastle sichtlich verbessert. Brendan Rodgers' Umstellungen griffen, Ndidi sorgte im Zentrum für Ordnung, Ayoze Perez half immer wieder dabei, den Spielfluss des LFC zu stören.

Zwei Eigentore in sieben Minuten: Faes dreht die Partie

So kam es, dass die Hausherren sich trotz deutlicher Vorteile im Ballbesitz schwer taten. Erst nach gut 20 Minuten meldete Salah den Favoriten durch einen ersten Abschluss an (23.). Nur drei Minuten später bugsierte der Ägypter das Leder dann auch in die Maschen, Oxlade-Chamberlain hatte jedoch zuvor eindeutig im Abseits gestanden. Die Fahne ging hoch, der Treffer zählte folgerichtig nicht (26.).

So sah es lange danach aus, dass es mit dem 1:0 in die Pause gehen sollte - ehe sich die kuriosesten sieben Minuten ereigneten, die es in der Premier League seit längerem gegeben haben dürfte: Erst glich Faes mit einem Eigentor durch eine Bogenlampe aus (38.), ehe er noch vor dem Halbzeitpfiff einen weiteren Klärungsversuch mit dem Schienbein in die eigenen Maschen drosch (45.). Das Spiel war gedreht, Liverpool ging mit einer Führung in die Pause, welche die Mannen von Jürgen Klopp wohl selbst nichts ganz nachvollziehen konnten.

Darwin und Salah verschießen um die Wette

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich dann ein offenes Spiel mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Henderson (50.) und vor allem Salah (53.) ließen zunächst Hochkaräter auf die Vorentscheidung aus, doch auch Leicester zeigte sich. Ein überraschender Versuch aus spitzem Winkel durch Barnes (54.) und ein Kopfball des vollkommen blank stehenden Dewsbury-Halls (61.) verfehlten ihr Ziel jedoch ebenso.

In der Schlussphase drängten die Gastgeber nochmals mit Nachdruck auf den entscheidenden dritten Treffer. Ein Scheibenschießen zwischen Darwin und Salah, die in der 78. und 82. Minute zwei weitere Großchancen liegen ließen, endete allerdings ohne Sieger und weitere Treffer. Die Eigentore von Faes sollten an diesem Abend den Unterschied zu Gunsten Liverpools machen, es blieb beim 2:1.

Das Jahr 2023 startet Liverpool am Montag ab 18.30 Uhr in Brentford. Tags darauf empfängt Leicester City um 20.45 Uhr den FC Fulham.