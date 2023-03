Ein Tor reicht in Summe: Minimalistisches Milan steht im Viertelfinale

Die AC Mailand steht im Viertelfinale der Champions League. Die Italiener ließen auch im Rückspiel gegen erneut enttäuschende Spurs nichts zu und spielten am Ende sogar in Überzahl - erst in der Nachspielzeit wurde es brenzlig.

Spurs-Trainer Antonio Conte setzte nach der 0:1-Pleite bei den Wolverhampton Wanderers auf Emerson Royal für Pedro Porro (Bank), Dier fehlte Gelb-gesperrt.

Milans Coach Stefano Pioli konnte gegenüber der 1:2-Niederlage bei der AC Florenz wieder auf Krunic und Rafael Leao vertrauen, die gegen die Fiorentina mit einer Gelb-Sperre fehlten. Auch Brahim Diaz, Siegtorschütze beim 1:0 im Hinspiel, durfte wieder ran, Bennacer, de Ketelaere und Rebic (alle Bank) mussten dafür zunächst zuschauen.

Die Partie begann mit zehnminütiger Verspätung - beide Teambusse kamen zu spät im Norden Londons an - und benötigte dann mindestens noch einmal so lange, bis etwas passierte und Emerson Royal die Spurs vor dem Tor von Maignan ankündigte (12.).

Viel Gelb, wenig Fußball

Wie schon im Hinspiel zeigte sich die Defensive der Rossoneri selbstsicher und tadellos, Tottenhams offensives Trio aus Kulusevski, Son und Kane fand im ersten Durchgang einmal mehr nicht statt. Früh im Spiel wollten die Gastgeber Zeichen setzen, mit Romero und Lenglet wurden gleich zwei Innenverteidiger früh verwarnt, auch Coach Conte sah den Gelben Karton (22.).

Milan fühlte sich mit dem Vorsprung aus dem Hinspiel sichtlich wohl, nach vorne verweigerte Milan aber ebenfalls zum Großteil die Arbeit. Kanes abgefälschte Hereingabe sorgte für ein klein wenig Gefahr (35.) dann war auch schon Pause in einer Partie, die wenig vom Glanz der Königsklasse versprühte.

Etwas mehr Action - Romero fliegt

Mehr Hoffnung machte da der Beginn der zweiten Halbzeit, in die die Spurs mutig und mit Schwung starteten, durch Brahim Diaz (51.) aber beinahe in Rückstand gerieten. Auch danach bot die Partie etwas mehr für die Zuschauer im eiskalten Norden Londons, doch wenn dann waren es weiterhin die Gäste, die in die bessere Abschlusspositionen kamen, auch Giroud meldete sich an (67.).

Conte musste offensiver werden und brachte Richarlison. Sein Team tauchte aber weiterhin wenn überhaupt durch ruhende Bälle auf und musste in der Schlussphase in Unterzahl aufholen, da Romero zu Recht die Ampelkarte sah (78.).

Spätestens zu diesem Zeitpunkt gingen die Köpfe bei den Gastgebern nach unten, auch danach blieben die Spurs - wie über die gesamten 180 Minuten - komplett blass. Erst in der Nachspielzeit wurde es plötzlich brenzlig, Maignan musste gegen Kanes Kopfball parieren (90.+3), im Gegenzug traf Origi nur den Pfosten. Kurz darauf war Schluss, Tottenham schied folgerichtig aus der Champions League aus. Milan hingegen steht erstmals seit 2012 wieder im Viertelfinale der Königsklasse.

Für die Spurs geht es in der Premier League am Samstag (16 Uhr) gegen Nottingham Forest weiter. Milan empängt am Montag (20.45 Uhr)

US Salernitana.