Starker Beginn reicht Milan: Brahim Diaz entscheidet Hinspiel gehen die Spurs

Die AC Mailand hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League knapp gewonnen. Die Rossoneri erwischten einen starken Start und konnten sich gegen harmlose Spurs auf eine starke Defensive verlassen.

Milan-Trainer Stefano Pioli hatte nach zuvor sieben sieglosen Partien am Wochenende aufatmen können, als die Rossoneri einen 1:0-Heimsieg gegen den FC Turin feierten. Pioli vertraute gegen die Spurs derselben Elf, was mit dem Champions-League-Debüt des Ex-Schalkers Malick Thiaw einherging.

Spurs-Coach Antonio Conte musste in der Liga eine krachende 1:4-Niederlage bei Leicester City hinnehmen und tauschte gleich auf fünf Positionen. Unter anderem spielte der 20-jährige Sarr erstmals in der Königsklasse und ersetzte Bentancur, der Tottenham mit einem Kreuzbandriss lange fehlen wird.

Neben Bentacur fehlte bei Tottenham auch Höjbjerg (Gelbsperre), sodass die Engländer mit einer äußerst unerfahrenen Mittelfeldachse um Sarr und Skipp aufliefen und zu Beginn auch große Probleme bekamen.

Brahim Diaz eröffnet früh - Harmlose Spurs

Milan startete schwungvoll im noch recht neuen 3-4-2-1-System und erarbeitete sich die frühe Führung: Theo setzte sich gegen Romero durch, Forster parierte noch, doch Brahim Diaz staubte ab (7.).

Das Tor reichte den Rossoneri im ausverkauften Giuseppe-Meazza-Stadion erst einmal, sie zogen sich zurück und überließen den Gästen das Feld. Spielfluss war im ersten Abschnitt kaum vorhanden, immer wieder sorgten kleinere Unterbrechungen für Unruhe. Und da die Spurs abseits der verpuffenden Standards keinerlei Ideen vorzuweisen hatten, ging es ohne nennenswerte Strafraumszenen in die Kabinen.

Tottenham blass - Thiaw verpasst perfektes Debüt

Ohne personelle Veränderungen bot auch der zweite Durchgang nur auf dem Papier Königsklasse, die letzten Drittel auf beiden Seiten waren verwaist. Bei den Nordlondonern waren Son, Kane und Kulusevski nicht zu sehen, auf der Gegenseite verzettelte sich Rafael Leao immer wieder mit Tricks und Unzulänglichkeiten.

Schon stand die Schlussphase bereit und wartete mit einer dicken Doppelchance für die Rossoneri auf. Keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung stand de Ketelaere frei vor Forster, traf den Ball aber nicht richtig (78.), direkt im Anschluss verfehlte der starke Thiaw mit seinem Kopfball das Tor nur um Zentimeter (79.).

Auch danach blieb ein Aufbäumen der Gäste aus, da auch die Rossoneri nicht mehr ganz groß ins Risiko gingen, blieb es beim knappen Heimerfolg.

Die AC Mailand ist am Samstag ab 18 Uhr bei der AC Monza zu Gast. Tottenham Hotspur empfängt West Ham United zum London-Derby (Sonntag, 17.30 Uhr). Das Rückspiel in Englands Hauptstadt steigt am 8. März um 21 Uhr.