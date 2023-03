Gonzalez und Jovic stechen: Fiorentina bremst Milan aus

Die AC Milan hat die Generalprobe fürs Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League in den Sand gesetzt. In der Toskana machten zwei ehemalige Bundesliga-Profis den Unterschied.

Am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das in Mailand mit Spannung erwartete Champions-League-Rückspiel bei Tottenham Hotspur um den Einzug ins Viertelfinale an. In der Liga müssen die Rossoneri derweil immer stärker in den Rückspiegel schauen. Nach der vermeidbaren 1:2-Niederlage bei der AC Florenz steht sogar Rang vier auf der Kippe.

Doch der Reihe nach: Sechs Tage nach dem überzeugenden 2:0 über Atalanta Bergamo - dem vierten Sieg in Serie - gastierte der amtierende italienische Meister in der Toskana. Mit drei Wechseln (Rafael Leao und Krunic fehlten gelbgesperrt) ging Milan das Auswärtsspiel in Florenz an - und sah sich direkt unter Druck gesetzt. Nach mehreren Halbchancen der Viola wurde es in der 26. Minute richtig brenzlig: Tomori musste nach Bonaventuras Versuch auf der Linie klären.

In der letzten Viertelstunde vor der Pause steigerte sich die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli und wäre beinahe in Führung gegangen. Junior Messias ließ die beste Milan-Gelegenheit vor der Pause kläglich liegen (45.+1). Kurz nach dem Seitenwechsel belohnte sich Florenz für den Aufwand: Tomori konnte Ikoné im Strafraum nur mit einem Foul stoppen, den fälligen Elfmeter verwandelte der ehemalige Stuttgarter Gonzalez souverän (49.).

In der Folge starteten die Rossoneri wütende Angriffe. Immer wieder stand aber Keeper Terracciano im Weg - so auch gegen den aufgerückten Theo (58.). Pioli sah seine Mannschaft am Drücker und gab ihr doch mit einem Dreierwechsel (auch Ibrahimovic kam erneut von der Bank) Impulse. Eine Minute später hatte aber Florenz die Großchance aufs 2:0 - Dodo scheiterte an Schlussmann Maignan (67.).

Aufregung um Arthur Cabral

Mit Anbruch der Schlussviertelstunde wurde im Artemio Franchi heiß diskutiert, doch den gepfiffenen Elfmeter wegen eines vermeintlichen Handspiels von Arthur Cabral nahm Referee Marco di Bello zu Recht zurück (78.). So durfte auf der Gegenseite ein Joker stechen: Jovic überwand Maignan per Flugkopfball (87.). Es war das vierte Saisontor für den ehemaligen Frankfurter.

Der Anschlusstreffer - Theo wuchtete den Ball ins kurze obere Eck - von Milan kam letztlich viel zu spät, um noch Zählbares aus der Toskana mitzunehmen (90.+5). So muss der 19-malige italienische Meister vor dem wichtigen Rückspiel in London mindestens einen Konkurrenten im Kampf um die Königsklassen-Plätze vorbeiziehen lassen.

Lazio, das am Freitag überraschend Spitzenreiter Napoli düpiert hatte, ist bis Sonntag Zweiter. Inter kann dann mit einem Heimsieg gegen Lecce wieder am Hauptstadtklub vorbeiziehen, die Roma mit einem Dreier gegen Juventus mit Milan nach Punkten gleichziehen.