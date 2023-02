Nach OP: Spurs-Trainer Conte muss längere Auszeit einlegen

Schlechte Nachrichten für Antonio Conte und die Tottenham Hotspur: Der Trainer der Londoner muss nach einer OP an der Gallenblase eine längere Pause einlegen.

"Gesundheit ist das Wichtigste", schrieben die Londoner auf ihrer Website und wünschten ihrem 53-jährigen Coach beste Genesungswünsche.

Der Italiener hatte sich Anfang Februar einem operativen Eingriff unterziehen lassen müssen. Beim Champions-League-Auftakt (0:1 gegen Milan) mit den Spurs am Dienstag saß Conte noch auf der Trainerbank.

Für Conte war es eine Rückkehr in sein "altes Stadion" in San Siro, war er doch von 2019 bis 2021 Trainer von Inter.

Der Entschluss für eine längere Auszeit, die er in seiner italienischen Heimat verbringt, sei nach einer Kontrolluntersuchung getroffen worden. Vertreten wird Conte von seinem Assistenzcoach Cristian Stellini.

Vor der Niederlage gegen Milan hatte Tottenham in der Liga beim 1:4 in Leicester Federn lassen müssen. Am Sonntagabend spielen die auf Platz fünf rangierenden Spurs gegen West Ham.