Torwartrotation bei der Arminia: Kapino verletzt, Fraisl kommt, Linner geht

Bielefelds Torhüter Stefanos Kapino zog sich in Heidenheim eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu - die Arminia reagiert mit der Verpflichtung von Martin Fraisl auf den Ausfall.

Was sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet hatte, ist nun offiziell: Martin Fraisl, dessen Vertrag beim Schalke 04 zum Saisonende ausgelaufen war, schließt sich Arminia Bielefeld an. Über die Länge des Vertrags machte der Zweitligist keine Angabe. Der Österreicher nimmt im Torwartquartett den Platz von Oscar Linner, der in seinen anderthalb Jahren für Bielefeld kein Pflichtspiel bestritt, ein: Der Kontrakt mit dem Schweden wurde aufgelöst. "Martin Fraisl kommt mit viel Erfahrung und einer sehr erfolgreichen Saison zu uns. Er kennt die 2. Bundesliga gut und weiß, welchen Anteil ein Torwart mit Top-Leistungen für sein Team haben kann. Das hat er zuletzt für Schalke 04 unter Beweis gestellt", wird DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in der Vereinsmitteilung zitiert.

Kapino fehlt bis auf Weiteres

Dass der Schlussmann bereits am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Eintracht Braunschweig zwischen den Pfosten steht, ist sehr wahrscheinlich. Denn die etatmäßige Nummer eins, Stefanos Kapino, verletzte sich beim Remis in Heidenheim am rechten Oberschenkel und "steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung". Da die anderen beiden Schlussmänner aus dem Quartett Arne Schulz und Nils Hahne noch keine Erfahrungen im Profibereich haben, verpflichtete der Bundesliga-Absteiger noch einen erfahrenen Torhüter. Generell ist das Rennen um die Torwart-Position durch den 29-Jährigen entfacht - mit Linner und Co. hatte Kapino bisher keine wirkliche Konkurrenz. Daher bleibt abzuwarten, ob der Grieche nach seiner Verletzung wieder Stammspieler wird.

Dritte Station in der 2. Bundesliga

Fraisl bringt die Erfahrung von 71 Zweitliga-Spielen mit. Unter anderem verdrängte er im vergangenen Jahr auf Schalke Ralf Fährmann und war Stammspieler beim Aufsteiger. Für den Neuzugang ist Bielefeld seine dritte Station im deutschen Bundesliga-Unterhaus. Neben den Gelsenkirchenern hütete er von Mitte 2019 bis Ende 2020 das Tor des SV Sandhausen.

Der ausschlaggebende Punkt für die Zusage seien laut dem Keeper die "professionellen und wertschätzenden" Gespräche mit den Verantwortlichen, insbesondere mit Torwarttrainer Marco Kostmann gewesen. "Ich schätze die Arminia aufgrund ihrer intensiven, emotionalen Ausstrahlung. Ich will schnell alles kennenlernen und mit meinen Teamkollegen im Spiel und Training das Beste geben", erklärt Fraisl, der sofort am Mittwoch ins Mannschaftstraining einstieg.