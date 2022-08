Fraisl steht vor Wechsel zur Arminia

Arminia Bielefeld steht nach kicker-Informationen offenbar vor einer Verpflichtung des vertragslosen Torhüters Martin Fraisl.

Fraisl hatte in der vergangenen Saison seinen Anteil am Schalker Aufstieg. Am 8. Spieltag hatte er Ralf Fährmann verdrängt und gab fortan die Nummer 1 auf Schalke. Allerdings konnten sich beide Parteien am Ende der Saison nicht auf eine Verlängerung des Vertrages einigen.

Jetzt will sich Absteiger Bielefeld die Dienste des 29-Jährigen Österreichers sichern. Womöglich hoffen die Arminen auf eine ähnliche Geschichte wie in Gelsenkirchen. Dort gewannen die Schalker die ersten vier Partien mit Fraisl im Tor allesamt ohne Gegentor.

Bei den bisherigen Spielen der Arminen stand Stefanos Kapino im Tor und konnte dabei nicht überzeugen. Zudem hat sich Kapino am Sonntag beim Bielefelder 1:1 in Heidenheim verletzt und droht vorerst auszufallen. Die Nummer 1 des Vorjahres, Stefan Ortega Moreno, wurde bei einem Angebot aus England schwach und wechselte Anfang Juli zum Meister Manchester City.