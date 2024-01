Torwart-Karussell: Rostock holt Johansson für Körber

Der FC Hansa Rostock hat Nils-Jonathan Körber an Fürth abgegeben und gleichzeitig Marko Johansson vom Hamburger SV verpflichtet, wo er längst ausgemustert wurde.

Torhüter Marko Johansson heuert in Rostock an. IMAGO/Bildbyran

An der Ostseeküste gibt es eine Torhüter-Rochade. Der FC Hansa reagierte prompt auf den Abgang von Keeper Nils-Jonathan Körber, der sich der SpVgg Greuther Fürth anschließt und dort einen Vertrag bis 2026 unterschrieb. Körbers Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen. Der aktuelle Tabellenzweite aus Franken und Rostock haben sich über eine Ablösesumme verständigt, über die aber Stillschweigen vereinbart wurde.

Die Rostocker fanden in Marko Johansson bei dem vom Hamburger SV längst ausgemusterten Keeper Ersatz. Der 25-jährige Schwede, in Malmö geboren, wird von den Hanseaten bis zum Saisonende ausgeliehen.

"Die SpVgg Greuther Fürth hatte sich in der vergangenen Woche erkundigt, ob sich der FC Hansa und Nils einen Wechsel vorstellen können. Nachdem 'Körbi' erklärt hat, dass er diese Chance gern wahrnehmen möchte, haben wir uns auf eine Ablöse verständigt und uns gleichzeitig auf die Suche nach einem gleichwertigen Ersatz gemacht. Wir danken Nils Körber für seinen Einsatz beim FC Hansa und wünschen ihm sportlich und privat für die Zukunft alles Gute", wird Sport-Direktor Kristian Walter über den Abgang auf der Vereinswebsite zitiert.

Körber kam im Sommer 2022 von Hertha BSC an die Ostsee und absolvierte seither drei Pflichtspiele für Rostock.

Johansson hat Erstliga-Erfahrung

Johansson war zuletzt an den schwedischen Erstligisten Halmstads BK ausgeliehen und hat in seiner Karriere bereits 73 Erstliga-Spiele in der schwedischen "Allsvenskan" sowie 59 Zweitliga-Partien in seinem Heimatland bestritten.

Er ist nun neuer Back-up für Rostocks Stammtorhüter Markus Kolke, der 18 Punktspiele in dieser Saison bestritt (kicker-Durchschnittsnote: 3,06).

Der FC Hansa, derzeit Tabellenvorletzter, ist am Sonntag zu Gast bei Hannover 96 (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).