Torunarigha bringt 3,5 Millionen Euro Ablöse plus eine satte Weiterbeteiligung

Am Samstag ein Testspieltor, am Sonntag die Verabschiedung aus dem Mannschaftshotel in Burton upon Trent: Jordan Torunarigha (24) wechselt fest zum belgischen Pokalsieger KAA Gent. Er verlässt Hertha BSC als uneingelöstes Versprechen.

Jordan Torunarigha blieb bei Hertha ein uneingelöstes Versprechen. IMAGO/Matthias Koch