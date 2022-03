Topspiel Bayern-BVB am Samstagabend - Neuerung am 33. Spieltag tritt erstmals in Kraft

Die DFL hat die restlichen Spieltage der Saison 2021/22 zeitgenau terminiert. Das betrifft das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Dortmund - sowie eine Neuerung am 33. Spieltag.

Am 31. Spieltag steigt das Topspiel des Tabellenführers Bayern München gegen Borussia Dortmund, das die DFL auf den Samstagabend (23. April, 18.30 Uhr) terminierte. Los geht die Runde mit dem Duell zwischen Wolfsburg und Mainz am Freitagabend (20.30 Uhr).

Am 32. Spieltag findet das Revierderby mit Bochumer Beteiligung an einem Samstag statt. Anpfiff in Dortmund ist um 15.30 Uhr. Das möglicherweise sehr richtungsweisende Abstiegsduell zwischen Bielefeld und Hertha BSC steigt ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr.

Europa-League-Abschneiden entscheiden Spieltermine für Frankfurt und Leipzig

Da am Sonntag, 1. Mai, auf Wunsch der Sicherheitsbehörden keine Spiele stattfinden, werden am Montag, 2. Mai, unter Umständen gleich zwei Bundesliga-Partien ausgetragen. Sollten Eintracht Frankfurt und/oder RB Leipzig das Halbfinale der Europa League erreichen, das am Donnerstag gespielt wird, käme nach Einhaltung der vorgesehenen Regenerationszeit nämlich als frühester Termin der Montag infrage. Dort würde Frankfurt in Leverkusen gastieren und Leipzig in Gladbach (Anstoß jeweils 20.30 Uhr). Sollte einer oder beide Bundesligisten im Europa-League-Viertelfinale scheitern, würde das Spiel jeweils automatisch auf den Freitag (29. April, 20.30 Uhr) vorrücken.

Das Ende der zeitgleichen Partien am 33. Spieltag

Der 33. Spieltag erlebt eine Neuerung, erstmals werden am vorletzten Spieltag der Saison nicht alle neun Partien zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr ausgetragen. Stattdessen wird diese Runde von Freitag bis Sonntag (6. bis 8. Mai) gespielt. Das Freitagsspiel lautet Bochum gegen Bielefeld, die Bayern empfangen am Sonntag um 17.30 Uhr den VfB Stuttgart. Im direkten Duell um die internationalen Plätze empfängt die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) Bayer 04 Leverkusen.

34. Spieltag: Neunmal samstags um 15.30 Uhr

Am 34. Spieltag gab es seitens der DFL keinerlei Änderungen, das heißt der Anpfiff erfolgt am Samstag, den 14. Mai, neunmal um 15.30 Uhr. Sollten die Bayern Meister werden, erhalten sie die Meisterschale bei der Auswärtspartie in Wolfsburg.

