Toppmöller nimmt es in Frankfurt, wie es kommt

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller ist froh, sich am 1. September mit anderen Themen als Spielertransfers beschäftigen zu können. Bei der Spieltags-PK am Freitagmittag war auch für ihn noch nicht klar, wer am Sonntag gegen den 1. FC Köln alles zu seinem Kader gehören wird.

Mit dem Spiel gegen Köln wartet schon die nächste Aufgabe auf Dino Toppmöller. picture alliance/dpa