Toppmöller: "Für diese Jungs lege ich meine Hand ins Feuer"

Nach vier Niederlagen in Serie meldete sich die Eintracht eindrucksvoll zurück. Trainer Dino Toppmöller verteidigte die schwache Phase seiner Mannschaft, auf die er nichts kommen lässt - drückte aber im selben Atemzug auf die Euphoriebremse.

Mit einer Vorstellung wie dieser haben wohl nicht einmal die größten Optimisten im Umfeld von Eintracht Frankfurt gerechnet. Ausgerechnet in der schwächsten Phase der bisherigen Saison, nach vier Niederlagen in Serie und zwei bitter enttäuschenden Vorstellungen in Augsburg und bei Drittligist Saarbrücken, schoss man den FC Bayern München mit 5:1 ab und fügte dem Rekordmeister nicht nur die erste Liga-Niederlage der Saison zu, sondern - wie 2019 unter Niko Kovac - eine von in diesem Jahrtausend nur vieren mit mindestens vier Toren Differenz.

"Wir waren die letzten beiden Spiele einfach schlecht, das muss man einfach sagen", gab Trainer Dino Toppmöller bei "Sky" zu, nachdem er seinem Team nach dem Pokal-Debakel unter der Woche noch den Rücken gestärkt und die Nicht-Leistung auf die fehlende Frische geschoben hatte. Doch ebenjene Frische hat den Frankfurtern nun auch gefehlt, während die Bayern dank des frühzeitigen Pokal-Aus und der wetterbedingten Absage des Spiels gegen Union Berlin Zeit hatten, frische Kräfte zu tanken.

Toppmöller fordert, Frankfurt liefert die Reaktion

"Für diese Jungs lege ich meine Hand ins Feuer. Die haben so einen guten Charakter, die geben immer Gas. Von den 23 Spielen, die wir bis jetzt gehabt haben, haben wir 21 Mal alles versucht. Die Mentalität, die Kampfbereitschaft wurde gelobt. Nur weil das jetzt zweimal nicht da war, zweifele ich nicht an der Mentalität von den Jungs", brach der Trainer eine Lanze für sein Team und lieferte einen Einblick in die vergangenen Tage: "Es war wichtig, eine Reaktion zu zeigen - und die Reaktion war heute von Anfang an da, auch direkt in den ersten Minuten. Da hat man gesehen, dass die Jungs brennen. Das ist auch das, was ich verlangt habe vor dem Spiel, dass jeder im Stadion sieht: 'Okay, derjenige brennt', dass man nach drei Minuten das Gefühl hat, jeder von uns ist da." Das haben auch die Bayern zu spüren bekommen - bereits nach 36 Minuten lag die SGE mit drei Toren in Front.

"Das war heute eine starke Leistung von der ersten bis zur letzten Minute, vom gesamten Kollektiv", freute sich Toppmöller. "Wir haben gesagt, dass wir an die Grenzen gehen müssen. Ich habe den Jungs gesagt, ich kann euch kein Ergebnis versprechen. Wenn wir aber von der ersten Minute an brennen, Gas geben und alles tun, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Dass es jetzt so lief, ist natürlich umso schöner."

Toppmöller wählt die goldene Mitte

Doch genauso wie Toppmöller schon während der Niederlagen-Serie nicht schwarzmalen wollte, lag ihm nun ebenso viel daran, nach dem Kantersieg nicht überschwänglich zu werden. "Wir können die Niederlagen richtig einschätzen, wir können aber auch das Spiel heute richtig einschätzen - und darum geht es. Es ist wichtig, dass wir nicht bei Niederlagen in Depressionen verfallen, und wenn man so ein Spiel heute abliefert, nicht in megagroße Euphorie. Immer auf dem Teppich bleiben", forderte der Trainer.

Nach dem Auswärtsspiel in Aberdeen am Donnerstag, bei dem es für die bereits für die Zwischenrunde qualifizierte SGE um nichts mehr geht, wartet am Sonntag die nächste schwere Aufgabe. In der Liga geht es gegen den Tabellenführer aus Leverkusen (17.30 Uhr).