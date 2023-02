Titz nach dem Sieg in Kiel: "Großes Kompliment an mein Team"

Magdeburgs Trainer Christian Titz hat seine Mannschaft nach dem ersten Sieg des Jahres gelobt, muss aber länger auf Andreas Müller verzichten.

"Selbstbewusstsein ist eines der wichtigsten Dinge", sagte Christian Titz auf der Pressekonferenz nach dem ereignisreichen Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Der 3:2-Sieg dürfte den Magdeburgern so einiges davon bescheren.

Zweimal lagen die Gäste aus Sachsen-Anhalt in Kiel zurück, beide Male kamen sie zum Ausgleich. Durch den späten Treffer von Moritz Kwarteng ging der FCM am Ende sogar als Sieger vom Platz und verlässt damit die Abstiegsränge. "Das war außergewöhnlich gut", sagte Titz mit Blick auf die Moral seiner Spieler. "Großes Kompliment an mein Team, das sich in keiner Phase des Spiels hängenließ."

Titz: "Hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir auch das dritte bekommen"

In Kiel stand der FCM einem Gegner mit viel Offensivdrang gegenüber. Die Störche machten aus ihren zahlreichen Möglichkeiten jedoch zu wenig und hielten die Magdeburger so im Spiel. "In der Phase nach dem zweiten Gegentor hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir auch das dritte bekommen", gab Titz zu.

Es sollte nicht fallen und so konnten die Magdeburger nach einer Niederlage und einem Remis im dritten Spiel den ersten Sieg des Jahres einfahren - und sich damit vorerst von der Abstiegszone verabschieden. Platz 15 ist es aktuell, nur Sandhausen könnte den FCM mit einem Sieg gegen Düsseldorf morgen (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch überholen.

Müllers Syndesmoseband muss operiert werden

Auf der Pressekonferenz äußerte sich Titz auch zu Andreas Müller und Luc Castaignos, die im Kader gegen Kiel verletzt fehlten. Bei Castaignos sei der "Muskel insofern zu, dass er nächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nach wieder einsatzfähig sein wird", so der Magdeburger Trainer. Langfristiger wird Müller ausfallen, der sich, wie Titz erklärte, am Syndesmoseband verletzte. "Er wird kommende Woche operiert", so Titz.