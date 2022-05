Ticketärger bei Hertha vor dem Relegations-Duell mit dem HSV

Am Donnerstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für Hertha das wichtige Relegations-Hinspiel gegen den HSV an. Im Vorfeld gab es Ärger bei den Fans wegen der Ticketvergabe.

Die Berliner hatten in Sachen Klassenerhalt alles in der eigenen Hand, verloren aber gegen Mainz und Dortmund jeweils mit 1:2 und müssen nun doch in die Relegation. Dort wartet der Hamburger SV, der sich mit einem 3:2-Sieg in Rostock den dritten Platz in der 2. Bundesliga gesichert hat.

Die Vergabe der Tickets lief nicht ideal. Am Montag brach die Homepage des Klubs kurz zusammen, der Vorverkauf geriet aus technischen Gründen ins Stocken. Bereits am Wochenende hatte es Ärger bei den Fans gegeben, da es einen Kommunikationsfehler von Seiten Herthas gab, den die Berliner zugegeben hatten. Es sah zunächst so aus, als müssten Dauerkarten-Besitzer neue Tickets kaufen für das Relegations-Hinspiel. Als es Entwarnung gab und die Saisonkarteninhaber einen Code erhielten, mit dem sie Karten kaufen konnten, hatten sich einige aber bereits neue Tickets gekauft.

Der Frust war also groß im Fan-Lager der Berliner, was auch den Verantwortlichen nicht verborgen blieb. "Ich werde dazu auf der Mitgliederversammlung (29. Mai, d. Red.) Auskunft geben. Schon mal auf diesem Weg: Das haben wir nicht gut gelöst und ich entschuldige mich dafür bei allen Betroffenen", twitterte Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller am Montag.