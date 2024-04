Thorup will eine Reaktion sehen: "Das ist für mich ganz wichtig"

Trotz der jüngsten Niederlage in Frankfurt (1:3) hat der FC Augsburg den Klassenerhalt bereits sicher. FCA-Coach Jess Thorup will sich damit aber nicht zufrieden geben - und fordert von seinem Team eine Reaktion.

Die Vorfreude beim FC Augsburg auf die anstehende Partie am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Werder Bremen ist groß. Mit und rund um das Spiel wird am "Traditionsspieltag" an die Saison 1973/74 erinnert, die die Fuggerstädter als Regionalligameister abschlossen, den Aufstieg in die Bundesliga aber denkbar knapp um nur einen Punkt verpassten. Etliche Aktionen sind geplant, der FCA wird in einem Sondertrikot auflaufen.

"Ich weiß was der Traditionsspieltag bedeutet", sagte FCA-Coach Thorup am Donnerstag auf der Pressekonferenz. "Wir haben ein ausverkauftes Stadion und eine besondere Stimmung, dafür müssen wir mental bereit sein, um die drei Punkte zu holen", sagte der Däne und betonte: "Und wir sind bereit."

Denn mit einem Sieg soll auch endgültig der Stachel der Enttäuschung über die Niederlage in Frankfurt (1:3) gezogen werden: "Für mich geht es darum, eine Reaktion zu zeigen", forderte Thorup von seinem Team, "das ist für mich ganz wichtig."

Wichtig ist für Thorup auch, die Spannung hochzuhalten. Denn trotz der Niederlage bei der Eintracht hat der FCA seit vergangenem Wochenende den Klassenerhalt auch rechnerisch sicher. Dass dies bereits vier Spieltage vor Rundenschluss der Fall ist, ist einerseits "perfekt, alle sind froh", lobte Thorup. Andererseits bestehe die Gefahr, dass sich nun Zufriedenheit einschleicht. Deshalb erinnerte Thorup daran, dass "immer noch zwölf Punkte da draußen sind. Und davon wollen wir so viele wie möglich holen".

Thorup erwartet ein Geduldsspiel - Iago fällt wohl weiter aus

Der Anfang soll gegen Bremen gemacht werden, wobei Thorup gegen die Hanseaten ein Geduldspiel erwartet. "Es ist gegen sie schwer, zu Chancen zu kommen", ahnt Thorup, der deshalb erwartet, dass seine Elf vielleicht "ein oder zwei" Möglichkeiten bekommt. "Und in diesen Momenten müssen wir dann bereit sein."

Nicht bereit sind auf jeden Fall die Langzeitverletzten Robert Gumny (Kreuzbandriss), Elvis Rexhbecaj (Mittelfußbruch), Fredrik Jensen (Waden-OP) und der erkrankte Reece Oxford (Long-COVID). Und auch Iago wird gegen Bremen wohl nicht sein Comeback feiern. Der Verteidiger, der an einer Fußprellung laboriert, hat in dieser Woche zwar "erstmals wieder in Fußballschuhen" trainiert, wie Thorup berichtete: "Aber das hat gestern nicht so gut geklappt." Zwar hegt Thorup noch Hoffnung, dass es zumindest für einen Platz auf der Bank reicht, "aber das wird schwierig."