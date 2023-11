Thorup über Dahmen: "Finn hat gezeigt: 'Ich bin für euch da'"

Auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Jess Thorup bleibt der FC Augsburg ungeschlagen. Einen Sieg verhindert beim 1:1 in Köln dreimal Latte oder Pfosten, eine Niederlage Torwart Finn Dahmen.

Entschlossen: Auch Kölns Luca Waldschmidt (li.) kommt in dieser Szene an Augsburgs Finn Dahmen vorbei. IMAGO/Nordphoto

Der eingewechselte Arne Engels brachte das Unentschieden auf den Punkt: "Das 1:1 ist verdient. Vielleicht hätten wir mehr Tore schießen können, sie aber auch. Ein gerechtes Ergebnis." Positiv für den FCA: Zum dritten Mal unter dem neuen Trainer Jess Thorup geriet er in Rückstand, zum dritten Mal verlor er nicht. Zu mehr als Phillip Tietz' Ausgleich reichte es jedoch nicht, weil Ermedin Demirovic, Niklas Dorsch mit einem sehenswerten Freistoß und Ruben Vargas jeweils am Aluminium scheiterten.

Pech in der Offensive, dafür aber ein starker Torwart in der Defensive. An den ersten neun Spieltagen hatte Finn Dahmen nicht beweisen können, dass ihn der FCA vor der Saison richtigerweise als neue Nummer 1 verpflichtet hatte. In Köln rettete er sein Team gleich bei mehreren Chancen der Kölner. Selbst wenn er bei Flanken in seinen Strafraum nicht immer sicher wirkte, im Eins-gegen-eins war der Keeper am Samstag unbezwingbar.

Unter Thorup sind deutliche Fortschritte zu erkennen

"Finn hat ein super Spiel gemacht, ein großes Kompliment geht raus an ihn", lobte Torschütze Tietz, der im dritten Spiel in Serie traf. Kapitän Demirovic ergänzte: "Wir haben nach dem Rückstand wieder eine gute Mentalität gezeigt und nehmen dank Finn einen Punkt mit." Auch Thorup, der sich bereits mit Fragen konfrontiert gesehen hatte, ob er an Dahmen festhalte, sparte nicht mit Anerkennung: "Es freut mich für Finn Dahmen, dass er gezeigt hat: 'Ich bin für euch da' - und den Punkt festgehalten hat."

Unter dem Dänen hat ein neuer Geist Einzug erhalten, Selbstbewusstsein, Optimismus und Widerstandskraft sind zurückgekehrt, niemand lehnt sich zufrieden zurück. Am wenigsten der Trainer selbst: "Wir wollten das Spiel gewinnen, aber als wir gemerkt haben, dass das nicht klappt, muss man einen Punkt mitnehmen. Das haben wir geschafft. Es gibt aber viele Dinge zu verbessern, das werden wir in der nächsten Woche angehen", analysierte er das Unentschieden in Köln.

Bleibt als Fazit, dass der FCA unter Thorup deutliche Fortschritte erzielt. "Ich bin nicht der Einzige, der funktioniert, es ist die Mannschaft", erklärte Tietz. "Man sieht, dass einiges richtig läuft und wir als Mannschaft super Leistungen abliefern. Der Trainer hat sehr großen Anteil daran." Die Saat für den erneuten Klassenerhalt und - vielleicht - ein sorgenfreies Frühjahr ist in den vergangenen drei Wochen jedenfalls gelegt worden.