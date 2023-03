Thioune kämpferisch: "Dann bekommen einige noch weiche Knie"

Fortuna Düsseldorf schielt nach drei ungeschlagenen Spielen doch noch nach oben und muss am Sonntag in Rostock ran.

3:1 gegen Eintracht Braunschweig, 1:0 beim SSV Jahn Regensburg und zuletzt 1:1 gegen Aufstiegsanwärter 1. FC Heidenheim - die Düsseldorfer Fortunen lassen nicht locker. Acht Punkte beträgt der Abstand zu eben jenen Heidenheimern, die auf dem Aufstiegsrelegationsplatz stehen.

"Die wichtigste Botschaft, die wir haben: Es geht immer noch um 30 Punkte, die in den ausstehenden Spielen zu erreichen sind", sagt Düsseldorfs Chefcoach Daniel Thioune.

Thioune schaut auf Teams wie den FC St. Pauli oder den Karlsruher SC, die Siegesserien hingelegt haben, an denen sich die Düsseldorfer gerne orientieren möchten. Im Idealfall soll das bereits am Sonntag in Rostock losgehen (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wenn wir das dort und in den nächsten Spielen schaffen, bekommen einige noch weiche Knie", sagt Thioune. Als Ex-HSV-Trainer kennt er die Situation, wenn man vorneweg marschiert und plötzlich einige mit viel Dampf im Rückspiegel auftauchen.

Sobottka ist gesperrt, Peterson krank

Personell muss der Coach ein wenig umplanen. "Tim Oberdorf, der schon wieder mit dem Ball arbeitet, fährt nicht mit. Marcel Sobottka fehlt gelbgesperrt. Auch Kristoffer Peterson fehlt krankheitsbedingt", erläuterte Thioune am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz. "Ao Tanaka wird auf den Platz zurückkehren, das ist kein Geheimnis."

"Bei Shinta Appelkamp und Christoph Klarer steht nichts im Wege, dass sie die Reise antreten und einsatzbereit sind", so Thioune. "Wir nehmen auch Jona Niemiec mit, wenn wir grünes Licht von ihm und der medizinischen Abteilung kriegen."

"Wer das Ostseestadion kennt, weiß, dass es laut werden kann"

Der Coach der Flingeraner erwartet eine schwere Aufgabe. "Es ist nicht leicht, gegen Rostock Tore zu schießen. Mit 32 Gegentoren bewegt man sich eigentlich in anderen Tabellenregionen", sagt Thioune über den Tabellen-14.. "Uns erwartet einiges in Rostock. Wer das Ostseestadion kennt, weiß, dass es laut werden kann."

Düsseldorfs Bilanz in Rostock ist ausbaufähig

Und: Rostock punktete gegen die Fortuna zu Hause in jedem Ligaspiel. "Die Fortuna konnte in Rostock noch nicht allzu oft gewinnen. Ich persönlich auch nicht. Aber Minus und Minus ergibt ja Plus ...."