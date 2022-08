Thiaw steht vor dem Sprung nach Mailand

U-21-Nationalspieler Malick Thiaw steht möglicherweise vor dem Wechsel in die italienische Serie A. Der Abwehrspieler reist am Sonntag nach Norditalien.

Ist er bald für den AC Mailand am Ball? Verteidiger Malick Thiaw. Getty Images

Noch am Samstag ging er mit dem FC Schalke 04 beim derben 1:6 gegen Union Berlin baden, am Sonntag war Malick Thiaw bereits auf dem Weg nach Norditalien. Der 21 Jahre alte Defensivspieler steht vor einem Wechsel zum Serie-A-Meister AC Mailand, der Wechsel könnte schnell über die Bühne gehen. Thiaw selbst hatte bereits nach dem Union-Desaster vielsagend betont: "Ich habe auch viele Fehler gemacht bei dem 1:6, aber kein Verein schaut nur auf ein Spiel, sondern macht eine Gesamtbewertung."

Aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis

Die überzeugte die Lombarden offenbar. Schon im vergangenen Winter hatte der spätere Meister Milan Interesse am deutschen U-21-Nationalspieler gezeigt. Die Schalker, immer wieder von dürftig gefüllten Konten geplagt, hoffen auf eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich.

Thiaw war 2015 in den Nachwuchs der Schalker gekommen und hatte in der Spielzeit 2019/20 seine ersten Profi-Spiele für die Königsblauen absolviert. Bislang stand er in 61 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte dabei drei Treffer.