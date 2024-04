Tewolde zieht es nach Norderstedt

Henok Tewolde (22) wird im Sommer den Eimsbütteler TV nach drei Jahren verlassen und innerhalb der Regionalliga Nord zu Eintracht Norderstedt wechseln. Der defensive Außenbahnspieler absolvierte in der laufenden Saison 25 Einsätze für den ETV in der Liga. Henok hat in seiner ersten Regionalliga-Saison beim ETV schon unter Beweis bestellt, dass er talentiert und engagiert ist und viel Entwicklungspotenzial besitzt, aber auch jetzt schon auf einem tollen Niveau unterwegs ist", lobt Eintracht-Coach Jean-Pierre Richter seinen Sommer-Neuzugang.