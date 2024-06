Wuppertal holt Dal aus Ahlen zurück

Oktay Dal ist zurück beim Wuppertaler SV. Der 28-jährige Innenverteidiger wechselt von RW Ahlen zum WSV, wo er bereits in der Saison 2022/2023 spielte. Der 1,85 Meter große Defensiv-Spezialist ist nicht nur in der Innenverteidigung zuhause, sondern kann auch flexibel im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. In seiner Karriere kann Dal auf 114 Spiele in der Regionalliga West zurückblicken.