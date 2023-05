Teste dein Wissen: Das Quiz zum 34. Spieltag

Wer wird Meister, wer darf nach Europa, wer steigt ab? Der 34. Spieltag in der Bundesliga verspricht Hochspannung. Wie fit bist du in Bezug auf die letzten neun Spiele der Saison?

Am Samstag streiten Borussia Dortmund und Bayern München im Fernduell um die deutsche Meisterschaft. Dahinter hoffen Union Berlin und der SC Freiburg noch auf die Königsklasse, Leverkusen will zumindest Rang sechs absichern. Im Keller droht mehreren Teams der Abstieg oder der Gang in die Relegation - Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke sind dabei im Fokus.

Alle neun Spiele steigen parallel um 15.30 Uhr. Verfolge die Entscheidungen in unserem LIVE!-Ticker - Hochspannung vorprogrammiert.

Doch wie gut kennst du dich eigentlich rund um die Spiele vom Wochenende aus? Teste dein Wissen im kicker-Quiz. Kommst du auf neun Richtige?

