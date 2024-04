Tesla Model Y: Neue Antriebsvariante mit hoher Reichweite

Tesla ergänzt das Antriebsportfolio seines Elektro-SUVs um eine neue Variante mit Heckantrieb. Eine Akkuladung soll für 600 Kilometer Strecke reichen.

Das Tesla Model Y ist im Jahr 2023 das meistverkaufte Auto der Welt gewesen. In Deutschland hat das 4,75 Meter lange Elektro-SUV zumindest den Status des beliebtesten E-Autos eingefahren - und in der übergreifenden Gesamtwertung den siebten Platz belegt, ein Top-Ten-Ergebnis also.

Vierte Variante für Europa

Jetzt kommt in Europa eine zusätzliche und vierte Antriebsvariante auf den Markt. Sie heißt "Maximale Reichweite Hinterradantrieb", was eher unelegant klingt, als deutsche Übersetzung von "Long Range RWD" die essenziellen Eigenschaften aber schon hinlänglich beschreibt. Nur ein Motor tut Dienst, er sitzt an der Hinterachse und leistet vermutlich 220 kW/299 PS, Tesla geht mit einer Leistungsangabe gewohnt zurückhaltend um. Die Batteriekapazität (79 kWh) soll gemäß WLTP-Standard für 600 Kilometer Reichweite taugen, der 0-auf-100-Kilometer-Sprint geht in 5,9 Sekunden vonstatten, die Topspeed liegt bei 217 km/h.

Neue Antriebsvariante: Der Konfigurator ist bereits geöffnet. Screenshot kic

Das Tesla Model Y "Maximale Reichweite Hinterradantrieb" sortiert sich in der Modellhierarchie ein zwischen dem Basismodell "Hinterradantrieb" mit kleinem Akku und 455 Kilometern Reichweite sowie der zweimotorigen Version "Maximale Reichweite Allradantrieb", die mit einer Batteriefüllung 533 Kilometer Strecke schafft. Das lässt darauf schließen, dass die neue Variante fast 70 Kilometer mehr zurücklegen kann als das AWD-Pendant. Allerdings weisen Tesla-Kenner darauf hin, dass der 600-Kilometer-Wert mit 19-Zoll-Felgen gemessen wurde, während dem Allradler 20-Zöller aufgezogen waren. Würde man 20-Zoll-Gleichstand herstellen, betrüge das Reichweiten-Plus nur gut 30 Kilometer.

Ganz oben in der Modellpalette rangiert der ebenfalls zweimotorige "Performance Allradantrieb", der es auf einen Aktionsradius von 514 Kilometern bringt. Die maximale Schnellladeleistung wird bei den drei Long-Range-Varianten mit 250 kW angegeben.

Kostenersparnis winkt

Der Verzicht auf einen E-Motor und Allradantrieb bringt dem Model-Y-Kunden eine Kostenersparnis von 6000 Euro ein. Während die Variante "Maximale Reichweite Allradantrieb" 54.990 Euro kostet, belässt es die neue Version "Maximale Reichweite Hinterradantrieb" bei 48.990 Euro.

Gebaut wird auch der neue Hecktriebler im brandenburgischen Tesla-Werk Grünheide. Als voraussichtlichen Auslieferungstermin nennt der Konfigurator zwei bis vier Wochen nach Bestelleingang.

Facelift verschoben

Eigentlich war noch für dieses Jahr ein Facelift für das Model Y erwartet worden. Doch so, wie es jetzt aussieht, wird das intern "Project Juniper" genannte Update wohl erst 2025 stattfinden. Bis dahin muss die neue Antriebsvariante dazu beitragen, das Interesse an dem Tesla-SUV wachzuhalten.