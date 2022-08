Terzic über Modeste-Debüt: "Ein guter erster Schritt"

Ein Tor ist Anthony Modeste bei seinem Debüt für Borussia Dortmund am Freitag in Freiburg nicht geglückt. Zufrieden war der 34-Jährige angesichts des spät herausgespielten 3:1-Erfolgs des BVB dennoch. Nun will er gegen Bremen treffen.

Die Bilanz von Anthony Modeste im Spiel beim SC Freiburg war ausbaufähig: 0 Tore, 0 Torvorlagen, 23 Ballkontakte, 33 Prozent gewonnene Zweikämpfe, 64 Prozent angekommene Pässe, 9,71 zurückgelegte Kilometer - das sind eigentlich keine Zahlen, die den 34-Jährige frohlocken lassen. Mit seinem Debüt für Borussia Dortmund war der Sturm-Routinier dennoch zufrieden: "Wenn du gewinnst, ist es immer gut", sagte Modeste nach dem 3:1-Erfolg, der dem BVB einen perfekten Start in die Saison bescherte.

Zwei Chancen in Hälfte eins

Es war in den ersten gemeinsamen 90 Minuten von Modeste und dem BVB nicht zu übersehen, dass die Partnerschaft noch Zeit benötigen dürfte, bis sie zur Zufriedenheit aller Beteiligten funktioniert. Modeste verzeichnete in Hälfte eins zwar zwei ordentliche Torchancen und bemühte sich redlich, die gegnerischen Verteidiger zu attackieren, sobald sie in Ballbesitz waren. Insgesamt jedoch fehlte dem Angreifer noch die Bindung an das Spiel seiner Kollegen, die ihn seltener suchten, als es in manchen Situationen möglich gewesen wäre - auch weil Modestes Offensivstärken mit dem Kopf noch neu sind für die Schwarz-Gelben.

Die Abstimmung gehe nicht "von heute auf morgen, auch wenn ich geile Kollegen um mich herum habe", gab sich Modeste nach seiner Premiere in Schwarz-Gelb gelassen und betonte: "Das wird klappen." Lediglich drei gemeinsame Einheiten hatte er absolviert, ehe es erstmals mit den neuen Kollegen in einem Pflichtspiel auf den Rasen ging - weil der BVB auf seine Qualitäten setzte. "Tony wurde heute gebraucht. Nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive", begründete BVB-Trainer Edin Terzic nach der Partie die Aufstellung des Neuzugangs und lobte Modeste für dessen Einsatz: "Er hatte zwei Möglichkeiten in der ersten Hälfte, war auch in der zweiten Hälfte präsent in der Box."

"Sehr bemüht" im Anlaufen

Und auch im Anlaufen sei er "sehr bemüht" gewesen - wenn auch zunächst glücklos, weil er allein in vorderster Linie zu weite Wege gehen musste, um den Freiburger Aufbau ernsthaft zu stören. "Wir haben es dann in der zweiten Hälfte angepasst, dann hat es mit Marco Reus an seiner Seite besser funktioniert", sagte Terzic, der Modestes Premiere wie folgt bilanzierte: "Das war ein guter erster Schritt. Jetzt werden wir weiter arbeiten."

Immerhin eine ganze Trainingswoche Zeit haben beide Seiten nun, sich besser aneinander zu gewöhnen, bevor am Samstag der SV Werder Bremen im Signal-Iduna-Park gastiert. "Vielleicht", sagte Modeste in Freiburg, "kommt dann meine Premiere zuhause - mit einem Tor."