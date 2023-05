Terzic reagiert gelassen auf Sammer-Aussage über Bellingham

Ausgerechnet der externe BVB-Berater Matthias Sammer hat mit seinen Aussagen über Jude Bellingham einige Irritationen bei der Borussia hervorgerufen. In Madrid würde der 19-Jährige "zumindest eine bessere Erziehung als in Dortmund bekommen", raunte der TV-Experte bei Amazon Prime. BVB-Trainer Edin Terzic reagierte am Donnerstag gelassen.

Matthias Sammer schätzt Edin Terzic. Edin Terzic schätzt Matthias Sammer. Den Austausch über die Aussagen des externen BVB-Beraters am Dienstagabend, als er in seiner Rolle als TV-Experte für Amazon Prime über Jude Bellingham gesagt hatte, er würde bei einem Wechsel zu Real "zumindest eine bessere Erziehung bekommen als in Dortmund", hat der BVB-Trainer bislang dennoch nicht gesucht. "Wir tauschen uns häufig aus, aber dazu noch nicht. Vielleicht wird das in den nächsten Tagen noch passieren", sagte Terzic am Donnerstag und verriet, die Aussagen vor dem Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Manchester City (1:1) eher beiläufig mitbekommen zu haben: "Ich habe pünktlich zum Anstoß eingeschaltet."

Sammers Intention

Sammers Aussagen riefen bei einigen Dortmundern Irritationen hervor. Eigentlich ist der Klub in diesen Tagen darum bemüht, im Titelduell mit dem FC Bayern die Spekulationen um die Zukunft Bellinghams, der sich mit Real Madrid bereits einig sein soll, möglichst klein zu halten. Dass ausgerechnet der als Klubberater tätige Sammer eine solche Aussage tätigte, kam daher nicht überall im Klub gut an. Inhaltlich dürfte sie zudem anders gemeint gewesen sein als es klang. Was Sammer gemeint haben dürfte: Während Bellingham in Dortmund der herausragende Kicker der Mannschaft ist, wäre er in Madrid nur ein Star unter vielen - was dem einen oder anderen Fußballer in der Vergangenheit durchaus schon Probleme bereitete. Ein Angriff gegen den BVB oder dessen Trainer Terzic dürfte indes nicht die Intention Sammers gewesen sein.

Terzic reagierte denn auch gelassen, als er am Donnerstag inhaltlich Stellung bezog: "Ich behaupte: Es gibt aktuell niemanden, der diese Mannschaft besser kennt als ich. Und ich kann nur sagen, dass ich sehr glücklich darüber bin, wie sich Jude hier jeden Tag präsentiert und wie professionell er mit seinem Job umgeht." Gerade seine jüngste Leistung gegen Wolfsburg (6:0) sei "herausragend" gewesen, "sehr erwachsen, sehr routiniert - und wir reden immer noch über einen 19-Jährigen". Terzics Fazit: "Wir freuen uns jeden Tag, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Wir kümmern uns um den Sport und um das nächste Spiel." Interne oder externe Ablenkung kann der BVB-Trainer da nicht gebrauchen. Denn noch lebt der Traum vom Titel.