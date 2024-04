Terzic-Ode an die Teamplayer Ryerson und Meyer

Alexander Meyer und Julian Ryerson stehen bei Borussia Dortmund meist im Schatten ihrer prominenteren Teamkollegen. Für Trainer Edin Terzic aber sind die beiden Profis extrem wichtig.

BVB-Trainer Edin Terzic ist nicht dafür bekannt, nach Siegen zu überschwänglichem Lob zu neigen. Nach dem 2:0-Erfolg in München am vergangenen Wochenende machte der 41-Jährige aber für zwei Spieler eine Ausnahme, die sonst eher selten im Fokus der Öffentlichkeit stehen: Außenverteidiger Julian Ryerson und Ersatzkeeper Alexander Meyer. Meyer hatte in München wieder einmal Gregor Kobel vertreten und dabei eine starke Leistung gezeigt (kicker-Note 2,5). Ryerson war angeschlagen in die Partie gegangen, hatte dann aber doch länger als geplant durchgehalten und am Ende sogar noch das entscheidende 2:0 erzielt (Note 2,0).

Terzic über Meyer: "Wir können uns jedes Mal auf ihn verlassen"

"Spieler wie Alex Meyer oder Julian Ryerson sind extrem wichtig, weil sie alles widerspiegeln, was eine Mannschaft braucht", sagte Terzic nun vor dem schweren Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und ging ins Detail. "Wie wichtig Julian ist, sieht man daran, dass er nach seiner langen Verletzung sehr schnell wieder in der Startelf stand", sagte der BVB-Trainer über Ryerson. "Wir wollten seine Energie auf dem Platz haben, denn er möchte immer an die Grenze gehen." Dann verriet Terzic, wie ihm Ryerson einmal gesagt habe, er fühle sich nicht richtig gut, "würde aber heute über die Leidenschaft kommen". "Er hat dann ein richtig gutes Spiel gezeigt. Das hat mich richtig beeindruckt. Diese Episode charakterisiert ihn sehr gut. Er investiert immer sehr viel für den mannschaftlichen Erfolg und tut uns als Gruppe gut."

Selbiges gilt für Meyer, der sich klaglos hinter Kobel einreiht, aber immer da ist, wenn ihn der BVB braucht. "Wir können uns jedes Mal auf ihn verlassen", lobte ihn Terzic. Das beziehe sich nicht nur auf die Spieleinsätze, sondern "auf jeden Tag hier in Brackel".

Adeyemi könnte erneut für Malen auflaufen

Die Energie, die die beiden vorbildlichen Profis einbringen, stand dem BVB in den vergangenen Wochen gut. Fünf Siege in Serie gelangen den Schwarz-Gelben zuletzt, gegen Stuttgart soll der sechste Streich folgen - mit dem Dortmund wieder Tuchfühlung mit den derzeit auf Rang drei liegenden Schwaben aufnehmen könnte.

Während Ryerson gegen den VfB wieder die rechte Seite beackern wird, muss Meyer zurück auf die Bank: Der von einem Magen-Darm-Infekt genesene Kobel meldete sich zu Wochenbeginn zurück und rückt wieder ins Tor. Ein Ausfall droht dem BVB dagegen im Sturm: Donyell Malen fehlte bereits in München und kehrte bislang noch nicht wieder ins volle Teamtraining zurück. Für seine Position bietet sich erneut Karim Adeyemi - im Spiel beim FC Bayern der Torschütze zum 1:0 - als Alternative an.