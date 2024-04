Harmlose Frankfurter und Bremer: Die Standard-Tore der Bundesligisten

Bayer Leverkusen führt die Liga an, aber nicht bei Standard-Toren, da muss sich der Spitzenreiter gleich drei Teams geschlagen geben. Sorgen sollte man sich indes in Hessen und in Bremen machen. Wer traf wie oft nach ruhenden Bällen?. imago images (3)