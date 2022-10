Terzic: "Ich werde permanent mit Aussagen konfrontiert"

Dortmunds Trainer Edin Terzic möchte nicht mehr die Aussagen seiner Spieler kommentieren müssen und nennt vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart explizit zwei Punkte, die besser werden müssen.

Läuft in der Bundesliga mit dem BVB der Musik hinterher: Trainer Edin Terzic. picture alliance/dpa

Zuletzt wurde beim BVB in der Öffentlichkeit gerne übereinander geredet. Mats Hummels hatte vor zu viel "Hacke, Spitze, eins, zwei, drei" im Dortmunder Spiel gewarnt. Nach der Niederlage bei Union legte er nochmal nach. Karim Adeyemi wiederum sah die Lage anders. Dann berichtete auch noch Terzic von einer emotionalen Aussprache.

Dennoch: Auch beim Pokal-Sieg gegen Hannover 96 traten bekannte Probleme beim BVB auf. "Wir waren mit der Leistung und dem Spiel nicht zufrieden", sagte Terzic am Freitag vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr LIVE! bei kicker) und blickte nochmal zurück auf die letzten Wochen.

"Es geht darum, dass wir nicht übereinander reden"

"Nach dem Köln-Spiel wurde uns vorgeworfen, dass wir nicht hart genug mit uns umgehen und Probleme nicht offen ansprechen", erzählt Terzic. "Jetzt haben wir es getan." Allerdings vielleicht nicht auf die gewünschte Art und Weise. Denn: "Ich werde jetzt permanent mit Aussagen konfrontiert, die irgendein Spieler getätigt hat. Und die Spieler werden konfrontiert mit meinen Aussagen. Ich bleib dabei: Es geht darum, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander reden", kritisierte Terzic und schob hinterher: "Aus dieser Geschichte werden wir lernen und haben das auch schon angesprochen."

"Es wirkt auf mich, als hätte ich jemanden beleidigt"

Auch die intrinsische - aus sich selbst entstehende - Motivation sei intern nochmal angesprochen worden. "Es wirkt auf mich, als hätte ich jemanden beleidigt. Aber im Leben und besonders im Sport ist eine intrinsische Motivation extrem wichtig, um konstant Leistung zu bringen. Das ist allen bewusst."

Zwei Punkte, die besser werden müssen

Aber was muss jetzt konkret gegen den VfB besser werden? Terzic nennt explizit zwei Punkte: "Wir haben die zweitmeisten Torschüsse in der Bundesliga, aber erst 13 Tore geschossen. Es ist uns deswegen bewusst, dass wir in Sachen Effektivität deutlich zulegen müssen."

Zudem sind die Standards als Problem ausgemacht. "Wir sind die Mannschaft mit den meisten Eckbällen der Liga ohne einen einzigen Treffer", erklärt Terzic. Gladbach hat beispielsweise bereits sechs Tore nach einer Ecke erzielt. Nur Schalke 04 und Hertha BSC sind wie der BVB noch ohne Treffer nach einer Ecke. Die Schwaben liegen mit zwei kassierten Toren nach Ecken im Mittelfeld der Liga.