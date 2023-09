Terzic: "Das darf uns nicht passieren"

Themen gibt es nach dem enttäuschenden Bundesliga-Start genug für Edin Terzic und Borussia Dortmund. Mit dem SC Freiburg wartet ein anspruchsvoller Gegner.

Die große Aussprache nach dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim folgt mit etwas Verzögerung. An diesem Donnerstag kehren der algerische Linksverteidiger Ramy Bensebaini und der ivorische Stürmer Sebastien Haller als letzte Dortmunder Profis von ihren Nationalmannschaften zurück, für danach kündigte Trainer Edin Terzic nun öffentlich an, "die Dinge nochmal aufgreifen, die wir schleunigst verbessern wollen".

Am Tag nach dem letzten Bundesliga-Spiel vor inzwischen fast zwei Wochen blieb dafür wegen der gesammelten Abreisen nicht viel Zeit, auch wenn der Coach auch da schon "viel thematisiert" habe.

Terzic fordert "Kompaktheit, Intensität, Ballrückeroberungen"

Nun, zwei Tage vor der wegweisenden Partie beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), konkretisierte Terzic, worum es ihm nach dem Stotterstart in die Liga geht: "Es geht um Dinge wie Kompaktheit, Intensität, Ballrückeroberungen. Das Spiel gegen Heidenheim fühlte sich an wie eine Niederlage. Wir haben es zwar nicht verloren, aber dafür die Kontrolle und den Kopf. Das darf uns nicht passieren." Der BVB gab eine 2:0-Führung aus der Hand und hätte am Ende sogar noch verlieren können.

Auswärts in Freiburg ist es nie einfach. Edin Terzic

Und nun warten noch anspruchsvollere Aufgaben: Nach Freiburg kommt das erste Gruppenspiel in der Champions League bei Paris St. Germain am kommenden Dienstag, dann der VfL Wolfsburg am folgenden Samstag. "Die nächsten Aufgaben werden mindestens genauso schwierig", weiß Terzic. Das beginnt am Samstag, denn "auswärts in Freiburg ist es nie einfach".

Auch wenn der Sport-Club zuletzt 0:5 beim VfB Stuttgart verlor, stehen die Südbadener mit sechs Punkten vor dem BVB. Der SC sei "sehr konstant", findet Terzic: "Sie haben immer mal wieder so ein Spiel dazwischen wie zuletzt und bleiben trotzdem in ihren Strukturen klar."

Freiburg eine "Top-Mannschaft der Bundesliga"

Er ist sich sicher: "Sie werden definitiv ein anderes Gesicht zeigen und wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie wie in Stuttgart die Effektivität vermissen lassen." Klarer Außenseiter sind die Breisgauer nicht mehr. "Sie haben sich in den letzten Jahren etwas aufgebaut. Vor der Saison haben sie nur Mark Flekken abgegeben und sonst nicht viel verändert."

Das Team von Christian Streich sei "sehr gefährlich bei Standards" und "gehöre zu den Top-Mannschaften der Bundesliga". Klar ist ihm also: "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe."