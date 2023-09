Terzic: "Teilweise waren wir egoistisch"

BVB-Trainer über den Saisonstart, die DFB-Elf und Can 14.09.2023

2:39Edin Terzic spricht vor dem Auswärtsspiel in Freiburg über die Probleme seiner Elf, den Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Dortmund und die verbesserte Rolle von BVB-Kapitän Emre Can.