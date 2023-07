Tempomacher Röhl in der Pole Position

Aus den beiden Remis in den Testspielen gegen Racing Straßburg (jeweils 2:2) am Samstag zieht Christian Streich abgesehen von der defensiven Anfälligkeit bei Standards auch diverse erfreuliche Erkenntnisse. Zudem zeichnet sich eine leichte Entspannung der Personallage ab.

Von Freundschaftsspiel-Charakter war in den beiden Vorbereitungsduellen zwischen dem SC Freiburg und Racing Straßburg am Samstag praktisch nichts zu spüren. Was Gastgeber-Coach Christian Streich ausdrücklich gefiel: "Ich fand das gut. Beide waren ehrgeizig und wollten zeigen, dass sie besser sind. Keiner hat den anderen einfach laufen lassen, sondern lieber eine Gelbe Karte in Kauf genommen. Wir sind mit Racing befreundet, aber wir sind auch Nachbarn. Und Nachbarn sind im ersten Moment ja auch nicht immer nett miteinander. Es herrscht eben Rivalität - aber es ist alles im Rahmen geblieben."

Mit "Näsle": Breunig untermauert die starken Eindrücke

Vor allem für die mit etlichen U-23-Akteuren gespickte Freiburger "B-Elf" dürfte das unnachgiebig robuste Auftreten der körperlich überlegenen Franzosen eine wertvolle Erfahrung gewesen sein. Die SC-Youngster hatten zunächst deutliche Probleme, lagen schnell mit 0:2 hinten - ließen sich letztlich aber nicht unterbuttern.

Es ist wichtig, dass er körperlich stabil bleibt. Vielleicht kann er dann auch bei uns kicken. Christian Streich über Maximilian Breunig

"Sie haben es echt gut gemacht, sich nicht beeindrucken lassen und das 0:2 verdient aufgeholt", lobt Streich. "Es war spielerisch gut, taktisch gut, ich habe da echt ein paar erfreuliche Sachen gesehen." Zu den Positiv-Erscheinungen zählte dabei einmal mehr Stürmer Maximilian Breunig (22): "Er ist präsent, hat einen guten linken Fuß, ein Gespür, ein Näsle", urteilt der Coach über den Torschützen zum 1:2. Vor vier Jahren musste Breunig wegen eines Lendenwirbelbruchs nach schwerem Verkehrsunfall monatelang um seine Laufbahn bangen. "Sonst wäre er noch viel weiter", erklärt Streich. "Es ist wichtig, dass er körperlich stabil bleibt. Vielleicht kann er dann auch bei uns kicken." Heißt: Perspektivisch womöglich sogar in der Bundesliga.

"Merlin hat dieses Tempo, er kommt gut weg. Er ist richtig rangerückt."

Dort soll unterdessen Merlin Röhl (21) in der kommenden Saison bereits deutliche Akzente setzen. Nach durchwachsenem Premierenjahr beim SC samt längerwierigen Verletzungsproblemen hat der Mittelfeldmann jetzt "eindeutig einen Schritt nach vorn gemacht, und keinen kleinen", bestätigt Streich.

Zwar patzte Röhl in der zweiten Partie als Teil der Freiburger A-Formation beim 0:1, als er nach einer Ecke Gegenspieler Perrin gewähren ließ. Doch wie der 1,91-Meter-Schlaks beim 2:1 aus dem Mittelfeld loszog und technisch perfekt zum 2:1 abschloss, verdeutlichte: Röhl hat das Zeug zum gerne zitierten "Unterschiedsspieler". Was Streich so beschreibt: "Merlin hat dieses Tempo, er kommt gut weg. Das Tor macht er überragend. Er ist insgesamt richtig rangerückt."

Sogar mehr noch: Da Routinier Nicolas Höfler beim Ligaauftakt in Hoffenheim gesperrt fehlt, befindet sich Röhl mit Blick auf den 1. Spieltag sogar auf der Pole Position im Rennen um den freien Platz auf der Doppel-Sechs neben Maxi Eggestein.

Günter, Doan und Sallai vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Im ersten Punktspiel in knapp drei Wochen könnte zudem ein Trio wieder zur Verfügung stehen, das an diesem Wochenende noch verletzungsbedingt ausfiel. Kapitän Christian Günter (nach Armbruch), Ritsu Doan (Knie) und eventuell auch Roland Sallai (Adduktoren) sollen laut Streich an diesem Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Läuft im Anschluss alles planmäßig, dürfte die Zeit bis zum Saisonstart reichen.

Weiter abwarten heißt es zunächst im Fall Junior Adamu (Patellasehne). Jordy Makengo (21) war gegen Straßburg eigentlich als Günter-Vertreter auf der linken Außenbahn eingeplant, musste aber wegen seines am Freitag im Training erlittenen Jochbeinbruchs unters Messer. Dem vor zwei Jahren aus Auxerre verpflichteten Franzosen attestiert Streich "eine sehr, sehr gute sportliche Entwicklung". Nach 40 Drittliga-Partien scheint Makengo also reif für den nächsten Schritt und soll im Idealfall laut Streich "bald wieder mit Maske trainieren".