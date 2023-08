Tempo und Robustheit: West Ham verhandelt mit Mavropanos

Sein Wunsch könnte sich jetzt erfüllen: Konstantinos Mavropanos steht vor einem Wechsel in die Premier League. West Ham United ist in Stuttgart vorstellig geworden und verhandelt mit dem VfB sowie mit dem Spieler über einen Wechsel.

Seit seinen ersten Tagen in weiß und rot hat der Grieche kein Geheimnis daraus gemacht: Konstantinos Mavropanos will wieder in der Premier League spielen. Der Nationalspieler sieht seine Bestimmung in der englischen Ausnahmeliga, wo er einst bei Arsenal in London reinschnuppern durfte, ohne sich durchsetzen zu können. Langwierige Leistenprobleme, die auch in der Folgezeit immer wieder auftraten und den Innenverteidiger wiederholt zu Pausen zwangen, verhinderten sein Durchstarten beim ersten Mal. Zwischen Januar 2018 und Januar 2020 war der 25-Jährige bei den Gunners und kam dabei lediglich auf sieben Einsätze.

Größe, Robustheit und Tempo

Eine Leihe zum 1. FC Nürnberg im Januar 2020 machte dem Griechen den deutschen Fußball schmackhaft. Im Sommer 2020 holte ihn der VfB ebenfalls leihweise für 500.000 Euro an den Neckar, um ihn zwei Jahre später per Kaufoption von weiteren rund drei Millionen Euro fest zu verpflichten. Für die Schwaben hat der Nationalspieler, der sich mit seiner Größe, Robustheit und seinem Tempo zur Stammkraft entwickelte, 80 Bundesligaspiele (sechs Tore) bestritten.

Dennoch machte Mavropanos nie einen Hehl daraus, eines Tages wieder nach England wechseln zu wollen. Der Abwehrmann sieht seine Mission auf der Insel noch nicht als erfüllt an, möchte den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere machen. Von den finanziellen Möglichkeiten ganz abgesehen. Auf Klub- wie auf Verbandsebene für Griechenland, für das er mittlerweile 19 Länderspiele bestritten hat.

Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 18 Millionen Euro

Bereits zum Ende der vergangenen Saison hatte der 25-Jährige, dessen Kontrakt beim VfB bis Ende Juni 2025 läuft, seinen grundsätzlichen Wechselwunsch hinterlegt. Jetzt öffnet sich die erhoffte Tür nach England. Das Interesse des italienischen Meisters SSC Neapel wurde von ihm dagegen nicht erwidert. West Ham United hat sowohl zum Spieler als auch zum VfB Kontakt aufgenommen - auch, weil der Transfer von Innenverteidiger Harry Maquire von Manchester United zu West Ham wohl geplatzt ist. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 18 Millionen Euro. Allerdings sind die Gespräche noch nicht unterschriftsreif abgeschlossen.