"Tempo und Robustheit": Fürth hat mit Pululu eine neue Nummer 9

Beim Kampf um Bundesliga-Punkte versucht sich das abgeschlagene Schlusslicht aus Fürth auch auf dem Winter-Transfermarkt: Afimico Pululu (22) kommt vom FC Basel ins Frankenland.

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich mit einem vielversprechenden Spieler verstärkt. Wie der Aufsteiger am Freitag bekanntgegeben hat, ist der robuste Angreifer Afimico Pululu neu zum Team gestoßen. Der französisch-angolanische Spieler kommt vom FC Basel und ist mit seinen erst 22 Jahren auch ein Versprechen für die Zukunft.

Das wird auch klar beim Blick auf die Vertragslaufzeit. Denn die Fürther haben Pululu direkt mit einem Arbeitspapier bis 30. Juni 2024 ausgestattet. Zudem verfügen die Franken die Option, noch ein weiteres Jahr hinten dranzuhängen.

Pululu: "Ich will mithelfen"

"Mit Afimico haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der über Tempo und Robustheit verfügt und sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann", wird Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi in der Pressemitteilung zitiert. "Mit seinen 22 Jahren passt er sehr gut in unser Profil und trotz des noch jungen Alters hat er schon einiges an Erfahrung vorzuweisen."

Für die erste Mannschaft des FC Basel ist der 1,75-Meter-Offensivmann in 84 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen - inklusive 17 direkten Torbeteiligungen. Trainer Stefan Leitl zeigt sich angetan vom Neuzugang: "Afimico ist ein talentierter Spieler, mit guter Dynamik - und er hat sich bewusst für den Schritt nach Fürth entschieden."

Und auch Pululu selbst, der in Fürth mit der Rückennummer 9 auflaufen wird, freut sich auf die kommenden Aufgaben beim erst bei mageren fünf Punkten stehenden Bundesliga-Schlusslicht: "Ich habe schon das Trainingszentrum und das Stadion gesehen und freue mich sehr auf meine neue sportliche Heimat. Ich hatte sehr überzeugende Gespräche mit den Verantwortlichen hier in Fürth und will mithelfen."