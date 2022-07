Tempo über die Flügel: Düsseldorf leiht Baah aus

Kwadwo Baah wird in der kommenden Saison für Fortuna Düsseldorf auflaufen. Der Zweitligist hat den Youngster vom FC Watford ausgeliehen.

Dreimal stand Baah vergangene Saison im Kader des FC Watford, auf einen Einsatz in der Premier League hoffte er aber vergebens. In Düsseldorf soll der Flügelspieler nun durchstarten. Die Fortuna hat den 19-Jährigen für ein Jahr von Absteiger Watford ausgeliehen, sich eine Kaufoption gesichert und dem Mittelfeldspieler die Rückennummer 14 gegeben.

"Mit Kwadwo Baah bekommen wir einen entwicklungsfähigen Spieler, der bereits einiges mitbringt und mit seinem Tempo sowie seiner Physis perfekt in unser Anforderungsprofil passt", erklärte Sportdirektor Christian Weber. "In England hat er sein Talent schon in sehr jungen Jahren unter Beweis gestellt."

Auf die Insel ging der in Stuttgart geborene Baah in jungen Jahren, von 2019 bis 2021 absolvierte er 37 Partien in der League One, der dritthöchsten Liga in England. "Dass er regelmäßig Teil der deutschen U-19-Nationalmannschaft ist, unterstreicht seine Fähigkeiten zusätzlich", meinte Weber, viermal lief Baah bislang für den deutschen Nachwuchs auf.

Zunächst freut er sich aber auf die Fortuna und ist "dankbar, die Möglichkeit zu haben, für einen so großen Klub in Deutschland" spielen zu können. "Ich bin ein Spieler, der die Eins-gegen-Eins-Situationen sucht und über das Tempo kommt", beschreibt sich Baah selbst. Tempo über die Flügel, "so will ich der Mannschaft helfen".