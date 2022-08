Tedesco: "Wie werden unsere Grundtugend nicht verändern"

Leipzig hat sich mit zwei Punkten aus drei Spielen einen Fehlstart geleistet. Am Spielstil will Trainer Domenico Tedesco trotzdem festhalten.

Im Kreis von 250 geladenen Gästen schauten sich die RB-Profis am Mittwochabend in einem Leipziger Kino den 50-minütigen Dokumentarfilm über den DFB-Pokalsieg vor drei Monaten an. Trainer Domenico Tedesco erhofft sich von dieser emotionalen Erinnerung an den ersten Titelgewinn der Klubgeschichte einen Motivations-Push in der aktuell angespannten Situation. Nach drei sieglosen Spielen zum Bundesliga-Start stehen Tedesco und sein Personal am Samstag gegen die gleichfalls noch auf den ersten Dreier wartenden Wolfsburger enorm unter Druck.

Das weiß auch der Trainer, der bei der Pressekonferenz am Donnerstag bemüht war, die positiven Seiten der 1:2-Niederlage bei Union Berlin hervorzuheben. "Unabhängig vom Ergebnis war nicht alles schlecht. Im Gegenteil, wir waren mit vielen Dingen einverstanden", erklärte Tedesco. Schon gar nicht denke er über eine Veränderung des im ersten Halbjahr noch so erfolgreichen Ballbesitz-Spielstils nach: "Wir waren in der Rückrunde Erster mit der Spielweise, und wir haben ballsichere Spieler. Unsere Grundtugend werden wir nicht verändern wollen."

Orban und Gvardiol voll dabei, Hoffnung bei Gulacsi

Entspannt hat sich zwar nicht die Stimmung am Cottaweg, aber immerhin die Personalsituation. Die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Willi Orban und Josko Gvardiol sind nach Angaben des Trainers wieder voll belastbar. Bei Torhüter Peter Gulacsi, der in Berlin wegen Adduktorenbeschwerden nicht mit von der Partie war, besteht zumindest weiterhin Hoffnung auf eine rechtzeitige Genesung. "Bei Pete schauen wir von Tag zu Tag. Er hat bislang separat trainiert, ist bis jetzt beschwerdefrei. Am Freitag werden wir antesten, ob er spielen kann", sagte Tedesco.

Nach der Niederlage bei Union hatte der Coach kritisiert, dass sein Team den Matchplan nicht befolgt und Bälle in verbotene Zonen gespielt habe, woraus die Gegentreffer resultierten. Gegen Wolfsburg gibt es diesbezüglich keine Anweisungen, betonte Tedesco: "Ich bin kein Freund davon, Bälle zu verbieten. Aber es gibt Mannschaften, bei denen wir Zonen als Tabuzonen ausgeben. Beim VfL ist das aus meiner Sicht unauffällig."

Darf Schlager gegen den Ex-Klub auf den Rasen?

Ob Neuzugang Xaver Schlager gegen seinen Ex-Klub zu seinen ersten Pflichtspielminuten kommt, ließ Tedesco offen. Am Donnerstag formulierte er immerhin ein paar lobende Worte für den bislang unberücksichtigten Mittelfeldspieler. "Er trainiert sehr gut, das war auch schon in den vergangenen Wochen so. Seine Leistungsbereitschaft ist extrem hoch", so der Coach, der dann jedoch ein großes Aber folgen ließ: "Aber die ist bei Anderen auch hoch. Der einzige Punkt ist die Konkurrenzsituation bei uns." Und da waren in den bisherigen Wochen Andere vor dem für zwölf Millionen Euro geholten Österreicher.