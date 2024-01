Tausende Hertha-Fans beim Trauermarsch in Gedenken an Kay Bernstein

Vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ehrten Tausende Fans von Hertha BSC den verstorbenen Kay Bernstein mit einem Trauermarsch.

Trauermarsch der Hertha-Fans in Gedenken an Kay Bernstein. IMAGO/Nordphoto

"In tiefer Trauer um Kay" stand am Sonntagvormittag in weißen Buchstaben auf einem schwarzen Banner an der Spitze des Zuges, der sich vor dem Heimspiel (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Düsseldorf vom Theodor-Heuss-Platz Richtung Olympiastadion auf den Weg machte. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden nahmen rund 7000 Menschen an dem Trauermarsch teil. Dieser erreichte nach einer guten halben Stunde den Olympischen Platz.

Viele der teilnehmenden Fans waren ganz in Schwarz gekleidet oder trugen die blaue Trainingsjacke Herthas, die ein Markenzeichen Bernsteins gewesen war. Hertha hatte die Fans am Sonntagmorgen mit einer E-Mail noch einmal auf einen besonderen Spieltag vorbereitet. "Unterstützt euch gegenseitig und seid empathisch, denn Trauerbewältigung ist individuell", hieß es darin. Am Olympiastadion wurden mehrere Gedenkorte eingerichtet, auch Kondolenzbücher wurden ausgelegt.

Am Dienstag wurde publik, dass Bernstein im Alter von nur 43 Jahren völlig überraschend verstorben war. Der langjährige Hertha-Fan und ehemalige Ultra wurde im Sommer 2022 zum Präsidenten der Alten Dame gewählt. Der von ihm initiierte "Berliner Weg" stieß weit über die Hauptstadt hinaus auf viel positive Resonanz.

Schweigeminute und Trauerflor - Andacht im Vorfeld

Bernsteins Tod hatte bundesweit für große Bestürzung gesorgt. Bereits am Freitag und Samstag hatten auch die Fanszenen anderer Klubs in den Stadien ihre Anteilnahme mit Bannern ausgedrückt. Das erste Heimspiel Herthas des Jahres soll in einem würdevollen Rahmen an Bernstein gedenken.

So wurde aus der Kapelle des Olympiastadions rund eine Stunde vor Anpfiff eine Andacht übertragen. Auf den Stadionleinwänden waren Schwarz-Weiß-Fotos von Bernstein aus seinem Leben als Fan-Vorsänger bis zur Präsidentenzeit zu sehen. Die BSC-Profis absolvierten ihr Aufwärmprogramm in schwarzen Shirts mit dem Aufdruck "Wir Herthaner in tiefer Trauer" warm. Im Mittelkreis lag ein rundes Transparent mit den gleichen Worten. Auf Bernsteins Platz auf der Tribüne waren seine typische blau-weiße Klub-Jacke, sein Megafon und weiße Rosen gelegt. Direkt vor Spielbeginn wird eine Schweigeminute abgehalten, beide Teams werden mit Trauerflor auflaufen.

"Wir spüren, was hier los ist. Es ist eine sehr drückende Stimmung, es wird ein schwieriger Tag", sagte Trainer Pal Dardai vor dem Anpfiff bei Sky: "Kay war ein Mensch, der uns berührt hat."