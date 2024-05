Tauer-Leihe nach Braunschweig verlängert

Niklas Tauer wird auch in der kommenden Saison für Eintracht Braunschweig auflaufen. Der Leihvertrag des 23-jährigen Mainzer Defensivmannes hat sich mit dem Klassenerhalt der Löwen in der 2. Bundesliga automatisch um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2025 verlängert. Zuletzt kam Tauer, der in der Hinrunde noch für Schalke spielte, meist als Einwechselspieler zum Zug.