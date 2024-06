Lauterns U-21-Kapitän Robinson wird Profi

Der 1. FC Kaiserslautern hat Leon Robinson, den Kapitän seiner Zweitvertretung, mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison zum FCK II gekommen und hatte sich dort direkt in der Innenverteidigung etabliert. Insgesamt stand er in 36 Oberliga-Partien auf dem Feld und trainierte bereits in der Rückrunde bei den Profis mit. Über die Vertragslaufzeit machte der FCK keine Angaben.