Tahs Plan: Kein Lärm um Viel - und Wechsel als "Schnäppchen"

Unter Xabi Alonso präsentiert sich Bayer 04 zuletzt defensiv mit einer Lage nicht gesehener Stabilität. Daran hat Abwehrchef Jonathan Tah entscheidenden Anteil. Der Nationalspieler spielt seit Wochen in Topform, hält sich aber trotzdem medial zurück - obwohl er im Sommer einen Wechsel anstrebt.

In den ersten Wochen unter Xabi Alonso war sein Status unklar. Uneingeschränkt gesetzt im Abwehrzentrum war Jonathan Tah nicht, nachdem der neue Trainer den Werksklub Anfang Oktober übernommen hatte. Im November versuchte es der Spanier mal mit Edmond Tapsoba in der Mitte der Dreierkette, ließ den deutschen Nationalspieler beim 5:0 gegen Union Berlin erst mal auf der Bank oder setzte ihn drei Tage darauf beim 2:1-Sieg in Köln rechts in der Dreierkette ein, was für den Innenverteidiger in die Hose ging.

Xabi Alonso ("Das war mein Fehler") nahm damals die Schuld für Tahs schwache Leistung auf seine Kappe. Und hob drei Tage später, nach dem 2:0-Sieg gegen Stuttgart, bei dem Tah - zurück im Abwehrzentrum - wieder überzeugte, dessen Funktion als Führungsspieler hervor, um ihn beim Wiederauftakt in Gladbach (3:2) erneut erst mal auf die Bank zu setzen.

Tah möchte nächsten Karriere-Schritt machen

Eine Episode, nach der die schon in den vergangenen zwei Jahren vorhandenen Gedanken an einen Vereinswechsel bei Tah gereift sein dürften. Inzwischen ist dieser aus Sicht des Spielers beschlossene Sache. Seit Anfang des Jahres lässt Tah sich vom Transferexperten Pini Zahavi beraten. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er nach acht Jahren bei Bayer den nächsten Schritt in seiner Karriere nehmen möchte.

Ausstiegsklausel unter 20 Millionen Euro

Den Klub hat der Hüne darüber bereits längst informiert. Eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2025 laufenden Vertrag gibt die Konditionen für einen Wechsel vor. Diese liegt unter 20 Millionen Euro, womit Tah in seiner derzeitigen Form zumindest für den englischen Markt schon ein "Schnäppchen" wäre.

Aktuell trägt der 27-Jährige seinen Teil dazu bei, um sich den Traum von einem Wechsel zu einem ambitionierten Klub in einer ausländischen Top-Liga zu realisieren - er liefert herausragende Leistungen am Stück ab. In diesem Kalenderjahr liegt sein kicker-Notenschnitt bei 2,73. Tendenz steigend.

Starker kicker-Notenschnitt

Seit der bis dato letzten Leverkusener Niederlage, dem 2:3 gegen Mainz Mitte Februar, erspielte sich Tah gar eine Durchschnittsnote von 2,4. Nachdem ihn Xabi Alonso beim 2:1-Sieg gegen Bayern München Mitte März aus taktischen Gründen nicht in die Startelf berief, ließ der Innenverteidiger als Antwort sechs Partien mit einer Durchschnittsnote von 2,0 folgen.

Ich habe Jona noch nie so stark gesehen wie in den letzten Wochen. Unfassbar, wie er sich gerade entwickelt. Nadiem Amiri

Tah steht sinnbildlich für die neue Leverkusener Defensivstärke und Stabilität. Nicht umsonst schwärmte Mittelfeldspieler Nadiem Amiri jüngst nach dem 2:0 gegen Leipzig: "Ich habe Jona noch nie so stark gesehen wie in den letzten Wochen. Unfassbar, wie er sich gerade entwickelt." Geschäftsführer Simon Rolfes attestierte dem Abwehrspieler: "Er ist in Topform."

Für Xabi Alonso ist Tah "ein Leader"

Auch Xabi Alonso sparte nicht mit Lob. Mit dem Blick auf Tahs herausragende Leistung beim 4:1-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise erklärte der Spanier nach dem Leipzig-Spiel: "Am Donnerstag hat Jona es super gemacht und gegen Leipzig auch. Er ist ein Leader."

Und ein Teamplayer. Würden viele andere Profis ihren persönlichen Lauf nutzen, um für sich die Werbetrommel auch medial zu rühren, so hält sich Tah in dieser Beziehung trotz seiner starken Leistungen am Fließband zurück. Der Grund: Der Profi möchte nicht für Unruhe während des für den Klub so entscheidenden Endspurts in der Meisterschaft sowie in der Europa League sorgen. Nach dem Motto: Kein Lärm um Viel.

Hält Tahs Hoch bis Saisonende an, hilft dies am Ende ihm und dem Klub. Mit einem starken Tah können Bayer und der Spieler ihre sportlichen Ziele eher erreichen. Und Tah selbst würde damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sein künftiger Klub einer mit möglichst großer Strahlkraft sein wird, der an Bayer die festgeschriebene Ablöse zahlt.

Lesen Sie auch: Verlegung offiziell: Zwei Freitagsspiele am 31. Bundesliga-Spieltag