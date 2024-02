Tacheles statt Ausreden: Terzics deutliche Kritik

Die Nullnummer in Heidenheim lag den Dortmundern schwer im Magen, vor allem Trainer Edin Terzic. Der redete dann auch Tacheles - und so manchem seiner BVB-Profi dürfte nicht gefallen haben, was der Trainer zu sagen hatte.

Ihm gefiel nicht, was er in Heidenheim zu sehen bekam: Edin Terzic. IMAGO/Sven Simon