Tabellenführer Union - BVB jubelt mit Haller - TSG und Hertha am Boden

Der 1. FC Union hat am Samstag die Tabellenführung übernommen. An den Eisernen bleibt der BVB jedoch dran - 5:1 gegen Freiburg. Hoffenheim und Hertha sind weiter im Abwärtstrend. Keinen Sieger gab es in Köln.

Dortmund auf dem Weg nach oben: Der BVB schlägt Freiburg mit 5:1. AFP via Getty Images