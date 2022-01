Szoboszlai: "Zum Glück war ich gestern beim Friseur"

Fast hätte Dominik Szoboszlais Treffer bei Leipzigs 4:1-Sieg gegen Mainz nicht gezählt. Dass der Ungar trotzdem seinen vierten Saisontreffer bejubeln durfte, hatte einen ungewöhnlichen Grund.

Es läuft die 47. Minute bei Leipzigs Heimspiel gegen Mainz: Tyler Adams chipt den Ball gefühlvoll von rechts in das letzte Drittel, wo sich Dominik Szoboszlai im Zentrum hochschraubt und per Kopf den Ball zu verlängern versucht. Das Leder landet hinter dem Ungarn bei Christopher Nkunku, der im Strafraum zum mitgelaufenen Szoboszlai zurücklegt - und der wiederum schweißt die Kugel nüchtern ins linke obere Eck. Quasi mit dem Einschlag geht die Fahne an der Seitenlinie hoch, Schiedsrichter Deniz Aytekin pfeift eine Abseitsstellung von Nkunku bei Szoboszlais vermeintlicher Verlängerung.

Zentimeter entscheiden

Nach VAR-Überprüfung stellte sich dann jedoch heraus: Szoboszlai hatte den Ball nie berührt, eine mögliche Abseitsstellung von Nkunku also hinfällig. Der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 zählte. Und der Torschütze (vier Saisontore) hatte nach der Partie einen ungewöhnliche Grund parat. "Zum Glück war ich gestern beim Friseur", erklärte der 21-Jährige schmunzelnd am Mikrofon von "Sky". Nur wenige Zentimeter Haarpracht hätten also gefehlt und der Offensivspieler hätte die Kugel wohl doch noch entscheidend touchiert.

Tedescos Plan geht auf

Beim 4:1 zum Rückrundenstart der Leipziger sei es laut Szoboszlai aber vor allem wichtig gewesen, als Mannschaft die taktischen Vorgaben von Trainer Domenico Tedesco umzusetzen: "Viel in die Tiefe laufen, Ballbesitz haben und Mainz auf eine Seite locken", so der Ungar. "Und das haben wir gemacht."

An diese Leistung gilt es, wenn es nach Szoboszlai gehe, anzuknüpfen. "Wir hatten jetzt ein halbes Jahr, wie wir uns das eigentlich nicht vorgestellt hatten", stellte er klar. "Aber man hat heute gesehen, wie wir auch Fußball spielen können." Das Ziel: "Vierter zu werden, wir wollen die Champions League erreichen." Nach zuletzt eher schwankenden Ergebnissen und Platz acht bei fünf Punkten Rückstand auf die Königsklasse eine wacklige Prognose. Klar dürfte aber sein: Vor der nächsten Partie am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfB Stuttgart könnte Szoboszlai seinem Friseur wohl wieder einen Besuch abstatten.